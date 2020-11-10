Путин назвал недопустимым вмешательство извне в дела Молдовы

Попытки навязать странам, в том числе Молдове, извне те или иные решения – недопустимы. Государства должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на саммите ШОС в режиме видеоконференции.

– Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги. То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдове, – подчеркнул Путин.

Он в целом назвал неприкрытым вызовом общей безопасности “участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС”.