Путин назвал недопустимым вмешательство извне в дела Молдовы

Путин назвал недопустимым вмешательство извне в дела Молдовы

Попытки навязать странам, в том числе Молдове, извне те или иные решения – недопустимы. Государства должны иметь возможность самостоятельно разобраться в ситуации. Такое мнение высказал Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на саммите ШОС в режиме видеоконференции. 

– Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги. То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдове, – подчеркнул Путин.

Он в целом назвал неприкрытым вызовом общей безопасности “участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС”.

– Речь идет о грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи, – сказал российский лидер, цитируемый ТАСС

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md