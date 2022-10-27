Путин: Я попросил Миллера пойти навстречу молдавской стороне. Контракт был заключён на условиях властей РМ

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что при разногласиях “Газпрома” и Молдовы по контракту на поставки газа он встал на сторону Кишинёва. Договор в итоге был заключён на условиях молдавских властей.
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба “Валдай” Путин рассказал, что, когда Россия вела переговоры с правительством Молдовы по поводу контракта на поставку газа , “Газпром” занял прагматичную, рыночную позицию, передаёт РИА Новости.
– Молдавская сторона не согласилась с позицией “Газпрома” и настаивала на ценовых преференциях. “Газпром” упёрся. Потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдавского государства. Сказал ему – ну что ты, цены хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут, какой в этом смысл? Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению, – сказал Путин.
Российский лидер добавил, что тогда “Газпром” пошел навстречу правительству Молдовы, контракт был заключён на их условиях.
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