Путин: Я попросил Миллера пойти навстречу молдавской стороне. Контракт был заключён на условиях властей РМ

– Молдавская сторона не согласилась с позицией “Газпрома” и настаивала на ценовых преференциях. “Газпром” упёрся. Потом господин Миллер вышел на меня, изложил позицию и заявил, что считает свою точку зрения правильной. Я попросил его пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические возможности и финансовые возможности молдавского государства. Сказал ему – ну что ты, цены хотя и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы, если они платить не смогут, какой в этом смысл? Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению, – сказал Путин.