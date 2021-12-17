Пути развития Кишинёва в будущем обсудили на конференции по урбанистике Vision of Chișinău

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В мероприятии, цель которого – сформировать широкое и всеобъемлющее видение Кишинёва как красивой столицы, предлагающей своим гражданам все условия для достойной жизни, приняли участие архитекторы, проектировщики, художники, историки, представители гражданского общества и местных властей.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан отметил, что это была удачная возможность представить Стратегию социально-экономического и территориального развития муниципия Кишинёв, которая содержит ряд действий, рекомендуемых к выполнению к 2030 году.

Проект стартовал в прошлом году, в настоящее время он дорабатывается и на следующей неделе будет выставлен на общественные консультации.

Одна из наших основных задач – городская политика, которая заключается в развитии города как целостной, сбалансированной и полицентричной городской структуры с консолидацией потенциала всех секторов муниципия для решения задач и возможностей роста и освоения местной экономики. Ряд направлений деятельности уже определён в различных секторах экономики, представляющих особый интерес: развитие творческих индустрий, развитие туризма, производство компьютерной продукции, электронных и оптических продуктов, телекоммуникации и программирование, консалтинг и сопутствующие виды деятельности, – рассказал градоначальник.

Чебан высказал мнение, что проект Стратегии устойчивого социально-экономического развития Кишинёва с использованием инструментов урбанистического планирования – Генерального градостроительного плана и зональных градостроительных планов – позволит создать модель устойчивого и комплексного развития муниципия.

К разработке Стратегии привлечены представители DGAURF, специалисты компаний Master’s Plan и Cushman&Wakefield, а также Фонда «Центр развития Кишинёва».

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