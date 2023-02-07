Пути движения денежных переводов

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О том, растут ли поступления иностранной валюты от наших соотечественников из-за рубежа

Михаил Пойсик, доктор экономики, info@aif.md

Последнее время в медийном пространстве появились сообщения о том, что по итогам 2022 года официальные денежные переводы в адрес физических лиц достигли исторического максимума и составили в пересчёте на доллары США 1745,7 млн. И под этот исторический максимум даются комментарии, которые далеко не в полной мере отражают реальную ситуацию.

Не реальные поступления

А происходит это потому, что реальные поступления в Молдову иностранной валюты существенно отличаются от сумм официальных денежных переводов, ибо значительное её количество ввозится в страну наличностью, образно говоря, «в карманах». А в самом общем виде, в некотором приближении, эти суммарные поступления можно подсчитать посредством оценки разницы между проданной и купленной иностранной валютой в валютных кассах, добавив к этому сальдо прирост либо сокращение банковских депозитов физических лиц – опять же в иностранной валюте. И все эти показатели регулярно публикуются Национальным банком Молдовы (НБМ) на его официальном сайте.

Разумеется, таким образом мы не получим абсолютно точный показатель динамики данных поступлений, так как часть иностранной валюты всё-таки остаётся у физических лиц на руках: то ли она резервируется ими на какие-то личные цели, то ли из-за недоверия к коммерческим банкам, особенно в периоды экономической нестабильности. Тем не менее подобный подход всё же позволяет получить более объективное представление о ситуации с движением иностранной валюты в стране. И с этими показателями, начиная с 2012 года, предшествовавшего общеизвестному хищению в 2014-м из банковского сектора денежных средств, эквивалентных одному миллиарду евро, и вызвавшего крайнюю финансовую нестабильность в Молдове, можно ознакомиться в нижеприведённой диаграмме (см. диаграмму 1).

Как следует из приведённой диаграммы, максимум валютных поступлений в адрес физических лиц был пройден в 2013 году с показателем в $2795 млн. Тогда ввоз наличности достиг 42,4% от общей суммы поступившей в Молдову валюты, в то время как в прошедшем 2022 году лишь 16,9% при общем её поступлении лишь в сумме $2102,2 млн.

Реальные поступления в Молдову иностранной валюты существенно отличаются от сумм официальных денежных переводов, ибо значительное её количество ввозится в страну наличностью, образно говоря, «в карманах».

Валютных вкладов меньше

Характерной особенностью прошедшего года стало и то, что при суммарном росте банковских депозитов на 15,0% впервые за многие годы на 7,3% произошло уменьшение вкладов в иностранной валюте (см. таблицу).

То есть данное сокращение в своей основной массе было направлено не только на конвертацию в леи, но и на оформление леевых депозитов. В частности последняя базисная ставка в 20,0% годовых была утверждена НБМ 5 декабря 2022 года в качестве ориентировочной ставки по основным краткосрочным операциям денежной политики. А, как известно, депозитные и кредитные ставки НБМ устанавливаются в рамках симметричного коридора ± 2 п. п. относительно базовой ставки. И несмотря на её незначительное снижение после четырёхмесячного запредельного пика в 21,5%, приведшего к запредельной стоимости кредитных ресурсов, как одного из определяющих факторов нынешней стагнации национальной экономики, ситуация с финансированием бизнеса и граждан по-прежнему остаётся крайне драматичной (см. диаграмму 2).

В результате средневзвешенные декабрьские процентные ставки ушедшего года по вновь привлечённым депозитам в целом по банковскому сектору в национальной валюте составили 15,62% годовых, а в иностранной – лишь 2,85%. В свою очередь, как информирует НБМ, в том же декабре чистый спрос на валюту со стороны юридических лиц был покрыт чистым предложением от физических лиц на 113,0% по сравнению с 56,3% в ноябре 2022-го. При этом чистое предложение валюты от физических лиц выросло на $28,8 млн (+11,0%), в то время как чистый спрос на валюту со стороны юридических лиц снизился на $209,0 млн (-44,7%).

Риск сегодня – не благородное дело

То, что ряд физических лиц решились переоформить часть своих сбережений в национальную валюту, вроде бы логично. Но только при условии, что молдавский лей будет оставаться таким же стабильным, каким он был в последнее время. И пока у НБМ это получалось посредством валютных интервенций и других инструментов монетарной политики. Однако многие наверняка не забыли полные драматизма конец 2014-го – начало 2015 года, как и в целом период проевропейского правления, характерный весьма значительными валютными колебаниями. А параллельно существенно обесценивался и евро к доллару, особенно в конце 2022 года. И тогда у многих владельцев возникли панические настроения: как быть с евро? (См. диаграмму 3.)

Поэтому непрофессиональным игрокам валютного рынка, не имеющим достаточного опыта и не владеющим инсайдерской информацией в части предстоящих действий НБМ, заниматься валютными спекуляциями с целью заработать наверняка для абсолютного большинства закончится существенными потерями. И те, кто всё же уже обменял валюту на леи для их размещения на депозитах, очень сильно рискнули. И об этом, прежде всего, говорит уровень инфляции декабря 2022 года к декабрю 2021-го: в Молдове – 30,24%, в еврозоне – 9,2% и в США – 6,5%.

Для обычного гражданина главное – это минимизировать потери от обесценивания накопленных им денежных средств, а также от возможного банкротства банков, чтобы по максимуму сохранить хотя бы часть своих сбережений. А для этого, надо полагать, наиболее рационально следует имеющиеся денежные средства разместить в трёх банках и в трёх валютах – в леях, долларах и евро, потому что в данном варианте умудриться потерять всё и в одночасье маловероятно. Но это право решать каждому и самостоятельно.

КСТАТИ

Пассажиры третьего класса лайнера «Европа»

Население земного шара – а в данном случае европейского континента – условно можно разделить на три основные группы, которые, образно говоря, участвуют в совместном путешествии по жизни на борту океанского лайнера «Европа». А на них, как известно, пассажиры размещаются в каютах трёх основных классов (если не учитывать эксклюзивные люксовые апартаменты). При этом пассажиры третьего класса совершают свой вояж в трюме, и доступ им на верхние палубы лайнера, как правило, заказан, то есть доступ в помещения для первого и второго класса банально перекрыт.

И вот граждан Молдовы – нынешних пассажиров третьего класса – действующая власть из кожи вон лезет, чтобы убедить в том, насколько замечательно путешествовать по жизни на таком круизном лайнере! Разумеется, около миллиона соотечественников, убедившись в иллюзорности подобных разглагольствований, всё-таки вырвались из трюма – кто-то окончательно, а кто-то всё ещё борется за право стать полновластным пассажиром верхних палуб. А как же быть оставшимся? И дальше обольщаться подобной сладкоречивой демагогией?