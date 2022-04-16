Путевки для детского отдыха подорожали почти на 50%

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В 2020-2021 гг., в период пандемии COVID-19, лагеря и оздоровительные центры для детей и подростков в основном не работали. В этом году они возобновляют свою деятельность, однако цена путевки в детский лагерь будет на 47% больше, чем в 2019 году. Согласно проекту Министерства образования и исследований, стоимость одного дня в лагере отдыха и оздоровления увеличилась с 211 до 310 леев. В то же время стоимость одного дня в спортивном лагере выросла с 51 до 370 леев.

В туристическом лагере стоимость одного дня составляет 340 леев, в спортивном лагере для старшеклассников – 316 леев. Отдых в лагере дневного пребывания обойдется в 243 лея. Финансирование путевок для летнего отдыха детей и подростков будет осуществляться из государственного бюджета и местных бюджетов, из сумм, выплачиваемых родителями и из ресурсов, выделяемых предприятиями, организациями и ассоциациями, а органы власти каждой административно-территориальной единицы определят стоимость путевок, передает ipn.md.

Путевки, приобретенные Национальной кассой социального страхования, будут переданы Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, которая распределит их первичным профсоюзным организациям и экономическим подразделениям. Помимо путевок, распределенным НКСС, органам государственного управления рекомендуется бесплатно предоставлять 25% от всех путевок детям из семей, получающих социальную помощь, а также детям, находящимся под опекой/попечительством, помещенным в службы семейного типа или в центры временного размещения.

Часть путевок будет предоставлена бесплатно детям, которые добились высоких результатов в учебе или победили на школьных и внешкольных олимпиадах. Местные органы власти могут продавать оставшиеся путевки за 20% от их стоимости.

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