Путешественников призывают соблюдать меры защиты от жары

Путешественников призывают соблюдать меры защиты от жары

Пограничная полиция просит семьи с детьми, намеревающиеся выехать за границу, соблюдать меры защиты во время жары.

Гражданам советуют по возможности избегать длительного пребывания на солнце, защищать детей от жары и сквозняков. Рекомендуется носить головные уборы, лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов. Также представители Пограничной полиции просят родителей не оставлять детей одних в машинах, пишет moldpres.md.

Если у ребёнка или взрослого наблюдается затруднённое дыхание, тахикардия, рвота, судороги или потеря сознания, следует звонить по номеру 112 для получения экстренной медицинской помощи.

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