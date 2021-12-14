Пустые обещания «хороших людей»

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О том, как действующая власть вгоняет в нищету малоимущих и поощряет нужных

Во время президентских и парламентских выборов PAS обещала минимальную пенсию в 2000 леев для всех пенсионеров. Майя Григорьевна говорила, что найдёт деньги в ЕС для пожилых граждан, обещала и бюджет «для людей», дала слово помочь фермерам в борьбе с засухой, а потом напрочь забыла о собственных обещаниях!

Как обманули пенсионеров

Партия власти PAS с пеной у рта обещала минимальную пенсию в 2000 леев для всех пенсионеров, но потом усложнила условия, включив страховой стаж и взносы социального страхования. В результате пенсию в 2000 леев ждали 402 тыс. пенсионеров, а получили только 183 тыс., то есть в два с лишним раза меньше! Парламентское большинство в лице PAS отменило индексацию пенсий два раза в год и оформило индексацию всего в 3,8% при инфляции в 14%, которую прогнозирует Национальный банк Молдовы. То есть индексация в три раза меньше инфляции. Такого ещё не было в истории страны.

Пасовцы отменили единовременное пособие пенсионерам по 900 и 1000 леев два раза в год, как это было в 2020 и 2021 годах. Более того, они повысили пенсионный возраст до 63 лет как для мужчин, так и для женщин, соответственно стаж работы увеличен до 34 лет. И это несмотря на то, что в 2020 году, согласно данным Национального бюро статистики, продолжительность жизни в РМ упала на 1 год – с 70 до 69 лет, а продолжительность жизни мужчин составила всего 65,9 лет. Это данные Нацбюро статистики. Смертность выросла на 11%. В 2020 году 35,9 % умерших мужчин даже не достигли 63 лет. Теперь вы понимаете кощунственную суть реформы? То есть мужчина-пенсионер, проработав всю жизнь, не менее 34 лет, получать пенсию будет всего 2 года. Более 1/3 мужчин нашей страны не доживут до пенсии.

С подачи PAS 60 тыс. пенсионеров в этом году не смогут выйти на пенсию. А женщинам, которые захотят оформить досрочную пенсию, не зачтут годы учёбы в вузе, отпуск по уходу и воспитанию детей, периоды временной нетрудоспособности (больничные) в страховой стаж.

Если посмотреть на инфографику величины пенсий в Молдове в 2022 году, по данным Министерства труда и социальной защиты, то увидим, что пенсия у судей составляет 24 551 лей, у прокуроров – 19 488 леев, у министров – 11 925 леев, у депутатов – 9995 леев. Средняя пенсия по возрасту по стране – 2792 лея.

У судей средняя пенсия вырастет на 3462 лея, у прокуроров – на 2049 леев, у министров – на 1618 леев, у остальных граждан – на 667 леев. Вот и вся солидарность PAS. У вас есть ещё вопросы? Да они просто обманули пенсионеров, обрекли их на нищету!

Если посмотреть на инфографику величины пенсий в Молдове в 2022 году, по данным Министерства труда и социальной защиты, то увидим, что у судей она составляет 24 551 лей, у прокуроров – 19 488 леев, у министров – 11 925 леев, у депутатов – 9995 леев. Средняя пенсия по возрасту по стране – 2792 лея.

Справедливость – для избранных

Также депутаты PAS заморозили повышение зарплат медикам на 40%. На предыдущем заседании парламента они опять отказались сделать это. Они прекратили выплаты пособия в 16 тыс. леев для невакцинированных медицинских кадров и пособия в 100 тыс. леев для наследников непривившихся врачей, умерших в результате заболевания COVID-19.

PAS отказалась выплатить премии бюджетникам за 2020 год, несмотря на протесты профсоюзов. А ведь речь идёт о сумме в 50% от зарплаты, то есть о 2–3 тыс. леев. Зато они тут же выдали по 40 тыс. леев премий судьям Конституционного суда, то есть ещё одну зарплату! Вы это называете справедливостью?

Единовременное пособие при рождении ребёнка увеличивается всего на 500 леев. В 2021 году, несмотря на мировой финансовый кризис и падение ВВП на 7%, это пособие было увеличено на 1200 леев!

А вы знаете, что в 2020 году заметно упала рождаемость на 5,2 % и повысилась смертность на 11,7 %? Согласно данным Национального бюро статистики, родились 30 700 человек, умерли 40 656. Естественный прирост населения упал на 9926 человек. Почему они тогда понижают сумму, на которую увеличивается это пособие? Они здоровы на голову?

Более того, министр труда Марчел Спэтарь утверждает, что у нас декретный отпуск по уходу и воспитанию ребёнка довольно продолжительный, государство тратит слишком много денег на матерей. А на вас, господа, не слишком много тратят граждане из своего кармана?

Правительство PAS отвергло закон о материнском капитале, объяснив, что в России он не особенно повлиял на рождаемость. А ведь именно женщины голосовали за PAS.

Бюджет правящей партии пугает своим цинизмом. Затраты на здоровье составляют минус 0,1% к ВВП. Расходы на образование – минус 0,2% к ВВП. Доходы Фонда поддержки населения составят 135,5 млн леев, а это на 11 млн леев меньше, чем в прошлом году. В результате тысячи пенсионеров и бедных граждан не смогут воспользоваться бесплатным обедом в социальных столовых. Но чтобы издевательство над гражданами достигло вершины абсурда, PAS создала Cоциальную инспекцию, которая будет заниматься проверкой правомерности выдачи и без этого мизерных социальных пособий. Если при проверке обнаружится, что кто-то из граждан представил неправильно составленные документы, им грозит штраф минимум в 2500 леев.

Хорошие зарплаты для своих

А теперь про зарплаты при инфляции в 15%. Учёным и преподавательскому составу предусматривается увеличение на 5,6%, чиновникам – на 7,7%, армии и полиции – на 8,6%, судьям Конституционного суда – на 100%. Средняя зарплата воспитателя вырастет на 279 леев, учителей – на 340, депутатов – на 1400, президента – на 1500 леев, членов Конституционного суда – на 37 тыс. леев. Короче, средняя зарплата учителя вырастет с 5700 до 6000 леев, депутата – с 18 000 до 19 400 леев, судей КС – с 44 736 до 82 тыс. леев.

Поправку о повышении зарплат судьям КС внесла Олеся Стамате, убедив за 50 секунд всех депутатов PAS в её необходимости, и это несмотря на отсутствие заключения правительства. Зарплата судей КС стала в 14 раз больше зарплаты учителя, в 41 раз больше минимальной пенсии в Респуб-лике Молдова, в 26 раз выше минимальной зарплаты, в 8 раз – средней зарплаты по стране, которая составляет 9800 леев. И это в самой бедной стране Европы с дефицитом бюджета в 15 млрд леев, с бюджетом, где 33 млрд леев из 50 млрд – это акцизы и НДС.

О. Стамате утверждает, что в Европе зарплата судей КС составляет €6000. Но там средняя зарплата граждан €2000–€3000! То есть зарплата судьи только в два раза выше зарплаты учителя, а не в 14 раз, как у нас.

В PAS говорят: если увеличить судьям зарплату на 100 %, они не будут брать взяток. Бред! Они и сумму взяток увеличат ровно на 100%.

Теперь председатель КС Домника Маноле довольна. Она получает зарплату в 82 тыс. леев, ежегодную премию в 40 тыс. леев, скромную пенсию в 21 тыс. леев, которая больше, чем зарплаты у министров и депутатов, и ещё 11 674 лея в год пособие от государства. Она владеет кучей акций в разных фирмах:

SRL «VADCOM», Кишинёв; SRL «IMPEX DIV»; SA «Filomela», Кишинёв. В 2013 году у неё обнаружили 11 автомобилей, которые она «забыла» задекларировать. Она проиграла дела в ЕСПЧ: Hyde Parc (решение ЕСПЧ от 31 марта 2009 г.); дело «Аврам и другие против Молдовы» от 5 июля 2011 года. Ущерб государству составил свыше €50 тысяч. За это её повысили в должности, сделав председателем КС. Президент М. Санду назначила ей госохрану. PAS проголосовала за дипломатические паспорта для судей КС. Чего не сделаешь ради таких хороших людей, как Домника Маноле?!

Кстати, в минувшую пятницу Майя Санду вернула законопроект о повышении зарплат судьям КС. Честной народ подумал, что Майя Григорьевна ратует за справедливость, за бедных, но не тут-то было. Она вернула в парламент только один проект закона. А ведь были ещё две поправки в двух других законах. Короче, зарплату судьям повысят не на 37 000, а на 13 000 леев. Домника Маноле и судьи будут получать каких-то 57 000 – 58 000 леев. Тоже неплохо, согласитесь. К тому же не исключено, что парламент снова проголосует за свои поправки и сохранит для судей зарплаты в 82 000.

На самом деле PAS продвигает самую антисоциальную политику за последние 10 лет. Они обманули пенсионеров, учителей, врачей. Они лишили нормальных пособий матерей, обвинив их в том, что у них слишком длинный декретный отпуск. Они плюнули в лицо неимущим. Убеждён, что граждане ответят им тем же!

Богдан Цырдя,

политолог

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