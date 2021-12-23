“Пусть страна знает “героев” в лицо”: Фуркулицэ призвал генпрокурора изучить декларацию об имуществе депутата ПДС (ВИДЕО)

“Пусть страна знает “героев” в лицо”: Фуркулицэ призвал генпрокурора изучить декларацию об имуществе депутата ПДС (ВИДЕО)

Вице-председатель фракции БКС в парламенте Корнелиу Фуркулицэ призвал врио генерального прокурора обратить внимание на декларацию об имуществе депутата ПДС Андриана Кептонара, содержащую множество несоответствий, включая банковские счета, которые то пропадают из документов, то вновь в них появляются. Фуркулицэ также отметил, что фракция обратится в ГП по этому поводу официально. 

– Когда кому-то здесь измеряют “температуру”, прошу раздать больше градусников. Что касается того, что мы боимся чего-то – мы ничего не боимся и даже приглашаем генерального прокурора занять постоянное место в парламенте и как можно чаще снимать иммунитет с депутатов, чтобы страна знала героев в лицо, – сказал он. 

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