“Пусть скажет господин Будянский”: Гаврилица ушла от ответа на вопрос, на сколько ещё вырастут цены (ВИДЕО)

“Пусть скажет господин Будянский”: Гаврилица ушла от ответа на вопрос, на сколько ещё вырастут цены (ВИДЕО)

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа поинтересовался на заседании парламента у Натальи Гаврилицы, знает ли она, на сколько ещё вырастут цены в этом году в Молдове. Премьер переадресовала вопрос министру финансов Думитру Будянскому. 

– А вы знаете или нет? – спросил Бурдужа. 

– Я знаю, но я прошу ответить господина Будянского. Мы в одной команде, – сказала Гаврилица. 

По словам Будянского, к концу года инфляция в Молдове составит 33,8%.

– Вы слышали, 33,8%, – подчеркнула Гаврилица. 

– Граждане тоже услышали, что, по вашим словам, цены больше не вырастут. Время покажет, – парировал Бурдужа. 

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