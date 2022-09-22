“Пусть скажет господин Будянский”: Гаврилица ушла от ответа на вопрос, на сколько ещё вырастут цены (ВИДЕО)

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Депутат ПСРМ Петру Бурдужа поинтересовался на заседании парламента у Натальи Гаврилицы, знает ли она, на сколько ещё вырастут цены в этом году в Молдове. Премьер переадресовала вопрос министру финансов Думитру Будянскому.

– А вы знаете или нет? – спросил Бурдужа. – Я знаю, но я прошу ответить господина Будянского. Мы в одной команде, – сказала Гаврилица.

По словам Будянского, к концу года инфляция в Молдове составит 33,8%.

– Вы слышали, 33,8%, – подчеркнула Гаврилица. – Граждане тоже услышали, что, по вашим словам, цены больше не вырастут. Время покажет, – парировал Бурдужа.

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