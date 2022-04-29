Пусть больше никогда не будет подобных трагедий! Додон принял участие в открытии памятника участникам ликвидации аварии в Чернобыле (ФОТО, ВИДЕО)

Пусть больше никогда не будет подобных трагедий! Додон принял участие в открытии памятника участникам ликвидации аварии в Чернобыле (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодня в Тараклии Игорь Додон принял участие в церемонии открытия памятника участникам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Пятый президент Молдовы лично содействовал возведению этого монумента, в том числе заложил первый камень в его основание в 2020 году.

– В рамках мероприятия почтили память наших соотечественников, которые в 1986-м пожертвовали своим здоровьем и даже жизнью ради будущих поколений. Отметил, что трагедия на Чернобыльской АЭС навсегда останется в истории, и наш долг – помнить о героическом подвиге участников ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы. Пусть больше никогда нигде в мире не будет подобных трагедий! – подчеркнул Додон. 

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