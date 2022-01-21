Пушков: За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги – её дело, не наше

Пушков: За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги – её дело, не наше

Сенатор Российской Федерации ответил на заявление Майи Санду о том, что Россия отправила своих людей на войну против Молдовы. 

– И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдовы после таких заявлений ждёт от России? Думаю, мы и так были чрезмерно корректны. При таких высказываниях со стороны президента Молдовы, разжигающих враждебность к России, нет никаких причин входить в сложное финансовое положение кишинёвского руководства. За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги – её дело, не наше, – написал Алексей Пушков. 

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