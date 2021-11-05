Пушков возмущён заявлениями властей Молдовы о газовом контракте с Россией

Пушков возмущён заявлениями властей Молдовы о газовом контракте с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания молдавских властей по поводу газового контракта с Россией. 

— Как ни поступает Россия, всё нашим «партнерам» плохо. Не заключала контракт с Молдовой — плохо. Заключила на приличных для Кишинёва условиях — тоже плохо. Даже ещё хуже. За это премьер Молдовы обвинила нас в «жестокой игре», а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа, — написал он в своем Telegram-канале.

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Комментарии (1)

  1. Правильно возмущен ! И Санду говорит о службе народу Молдовы ? Это на выборах и перед ними она распиналась, а теперь отдает долги своим “патронам” ! И ни о какой реальной службе народу говорить не приходится !!! Сплошной обман !!! Все хотелки у ее хозяев из США ! Вон и на землю нашу нацелились ! С такими темпами продажи Молдовы местное население скоро станет рабами на своей земле ! Все продадут !!! Очень жаль, что не разглядели ее истинное лицо !

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