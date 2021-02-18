“Пушистая” контрабанда: мужчина пытался нелегально провезти через границу котят (ВИДЕО)

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Мобильный патруль Пограничной полиции остановил водителя недалеко от трассы Одесса-Рени. В салоне находились 3 коробки, в которых перевозили 17 породистых котят.

Как выяснилось, 30-летний мужчина проживает в Приднестровье. Он сообщил, что встретился с братом, у которого взял котят для последующей продажи.

По факту случившегося был составлен протокол. Обстоятельства инцидента выясняются.

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