Пункты вакцинации в Кишинёве будут работать без выходных

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Пункты вакцинации в муниципии Кишинёв будут работать без выходных, в том числе, в праздничные дни, по полному графику. Кроме того, специальные мобильные бригады по запросу смогут выезжать в доуниверситетские учебные заведения для вакцинации сотрудников системы образования. Соответствующие положения содержатся в постановлении Чрезвычайной комиссии общественного здоровья муниципия Кишинёв.

В то же время остаётся в силе обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях, в транспорте, в многолюдных местах и на массовых мероприятиях. Маски должны закрывать как рот, так и нос. Кроме того, граждане по-прежнему обязаны соблюдать физическое расстояние не менее 1 метра, передаёт ipn.md.

Обязательна дезинфекция рук, а также обеспечение дезинфицирующими средствами на всех государственных и частных предприятиях, в учреждениях и организациях, в том числе в торговых центрах, магазинах, учреждениях HoReCa и других структурах, оказывающих общественные услуги.

Муниципальная комиссия просит Министерство внутренних дел с 1 сентября патрулировать улицы и следить за соблюдением правил общественного здоровья на остановках, в общественном транспорте, торговых центрах и на рынках. Нарушителям грозит ответственность – в том числе, уголовная.

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