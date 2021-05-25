Пункт вакцинации от коронавируса на Центральном рынке будет работать в определённые часы с четверга по воскресенье

Пункт вакцинации от коронавируса на Центральном рынке будет работать в определённые часы с четверга по воскресенье
Об этом сообщила администрация рынка. Для вакцинации доступны препараты SINOVAC и AstraZeneca. Желающие получить прививку должны иметь при себе удостоверение личности. 

– В связи с многочисленными обращениями с просьбой о возобновлении работы центра вакцинации сообщаем вам, что он будет работать каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 15.00 в ТЦ «Central», расположенном на Центральном рынке. Будьте здоровы! – отмечается в послании руководства рынка. 
Напомним, вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта. На данный момент привито около 7% населения страны.

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