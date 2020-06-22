Пункт регистрации транспортных средств в Рыбнице возобновляет работу

Пункт регистрации транспортных средств в Рыбнице возобновляет работу

Завтра, 23 июня, пункт регистрации транспортных средств в Рыбнице возобновит деятельность, которая была приостановлена 20 марта на период действия режима ЧП в Молдове. 

В территориальном подразделении будут работать три сотрудника Агентства государственных услуг, передаёт unimedia.info.

Стоит отметить, что  пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе возобновил деятельность 3 июня.

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