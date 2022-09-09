Пульмонолог рассказал об особенностях штамма “омикрон”

Пульмонолог рассказал об особенностях штамма “омикрон”

Заболевание, вызванное штаммом коронавируса “омикрон”, значительно реже вызывает поражение лёгких у пациентов. Об этом сообщил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Андрей Малявин.

– Вот эта форма значительно реже вызывает поражение лёгких. Это удивительно, то есть, интоксикация может быть очень сильная, а поражения лёгких значительно реже. Мы знаем, что основные проблемы с летальностью, c инвалидизацией как раз были связаны с предыдущими штаммами, с поражением лёгких, – рассказал врач.

Он уточнил, что для данной волны заболеваемости ковидом характерно поражение верхних дыхательных путей. В частности, специалисты наблюдают у пациентов быстрое повышение температуры с момента начала заболевания – до 38,5 и выше, пишет tass.ru.

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