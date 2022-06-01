Пульмонолог рассказал о новом риске смерти после COVID-19

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Человек, перенёсший коронавирус, спустя время может умереть из-за последствий, которые остались в лёгких. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, врач Пётр Яблонский.

– Конечно, человек может умереть спустя время после перенесённого COVID. Во-первых, немало умерло и во время болезни. Во-вторых, многие остались инвалидами. В-третьих, многие лечатся с осложнениями, которые возникли на почве пневмофиброза, который формируется на месте сосудистых катастроф, — рассказал специалист.

По его словам, коронавирус становится причиной многих губительных для лёгких последствий, пишет ura.news.

– Это очень многокомпонентный процесс. Там есть признаки разных синдромов: и сосудистого, и респираторного, венозного, который называется дистресс-синдром. На разных этапах это лечится по-разному. В ходе самого заболевания они преображаются, претерпевают изменения или всё заканчивается деструкцией лёгкого, формированием сосудистых аневризм или тромбоэмболии лёгочной артерии, — отметил он.

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