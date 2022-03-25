Пульмонолог объяснил, почему пациентам с “омикроном” нужна прохлада

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Пациенты, инфицированные омикрон-штаммом коронавируса, часто жалуются на кашель. Его особенности перечислил российский врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

– Характерная черта кашля при “омикроне”, в отличие от других респираторных заболеваний, – это наличие катарального воспаления. То есть воспаление идёт в слизистой, она напряжена, поэтому кашель не приносит облегчения. Причина кашля не в мокроте, как это бывает обычно, а именно в воспалении самой слизистой, её напряжении, поэтому кашель длительный, непродуктивный, не облегчающий больному состояние. Если есть мокрота, то скудная, прозрачная, нет характерного гнойного цвета мокроты, – отметил он.

Чтобы облегчить такой кашель, нужно снять отёк слизистой, продолжил врач. Но назначать лечение должен специалист, подчеркнул он.

– В данном случае для лечения кашля подойдут мощные противовоспалительные препараты, ингаляции и так далее. Важно, чтобы отёк слизистой ушел, тогда уйдет раздражение. Длительный, интенсивный кашель может привести даже к повреждению рёбер, это известная беда, – предупредил Пурясев.

Тем, кто страдает от кашля, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, важно избегать сухого воздуха. Кроме того, в помещении, где находится пациент, должно быть прохладно, пишет radiosputnik.ria.ru.

– Нужно увлажнять слизистую, потому что она напряжённая, сухая. Надо стараться больше проветривать, чтобы воздух был свежим, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной и не было сухости, – заключил пульмонолог.

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