Пугал соседей: правоохранители задержали пьяного дебошира

Пугал соседей: правоохранители задержали пьяного дебошира

От жильца многоэтажки в Тирасполе поступил звонок в милицию. Мужчина сообщил, что его сосед в агрессивном состоянии бегает по этажу, перепачканный кровью.

Первыми к месту вызова прибыли врачи скорой помощи. Мужчина с порезами на предплечьях нанёс удар в живот фельдшеру, пытавшемуся оказать ему помощь. Вскоре подоспели правоохранители: при задержании буян оказывал сопротивление и выкрикивал угрозы, пишет mvdpmr.org.

25-летнего тираспольчанина доставили в больницу и оказали первую помощь, а затем поместили в Центр вытрезвления граждан. По факту применения насилия в отношении представителя власти и нападения на медицинских работников проводится проверка.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md