Пугал соседей: правоохранители задержали пьяного дебошира

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От жильца многоэтажки в Тирасполе поступил звонок в милицию. Мужчина сообщил, что его сосед в агрессивном состоянии бегает по этажу, перепачканный кровью.

Первыми к месту вызова прибыли врачи скорой помощи. Мужчина с порезами на предплечьях нанёс удар в живот фельдшеру, пытавшемуся оказать ему помощь. Вскоре подоспели правоохранители: при задержании буян оказывал сопротивление и выкрикивал угрозы, пишет mvdpmr.org.

25-летнего тираспольчанина доставили в больницу и оказали первую помощь, а затем поместили в Центр вытрезвления граждан. По факту применения насилия в отношении представителя власти и нападения на медицинских работников проводится проверка.

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