Публичные обсуждения: сколько парковочных мест можно создать в Кишинёве и сколько может стоить платная парковка?

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Накануне состоялись публичные обсуждения «Исследования возможности внедрения системы управления автомобильными парковками в муниципии Кишинёв». Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Результаты исследования были представлены с участием ответственных лиц примарии Кишинёва, Управления транспорта, представителей консалтинговой компании, проводившей исследование, представителей гражданского общества, экспертов и других заинтересованных лиц.

Так, консультант разработал оптимистичный сценарий, при котором к 2028 году в столице можно расположить в общей сложности около 66 000 парковочных мест уличного типа, в жилых зонах, многоэтажных парковок и Park&Ride.

По мнению авторов, в международной практике приоритет отдаётся созданию парковок вне центра, развитию парков, променадов, обеспечению большего пространства для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Ещё одной действенной мерой могло бы стать повышение привлекательности местного общественного транспорта с облегчением движения личного автотранспорта, – рассказал градоначальник.

В ходе исследования с 28 мая по 9 июня 2021 года был проведён онлайн-опрос среди жителей Кишинёва. Выявлено, что более 60% опрошенных положительно оценивают создание системы платных парковок.

Согласно представленным цифрам, социально приемлемым тарифом на одно парковочное место может быть до 10 леев за час в центральной зоне, около 5 леев за час вне центральных зон и 300 леев за месячный абонемент в жилых зонах.

Общая стоимость инвестиций в обустройство парковок, исходя из предположений, принятых консультантом, оценивается в 732 млн леев, а предварительный анализ затрат и результатов показывает, что муниципалитет в результате управления парковками может зарегистрировать положительные потоки начиная с 2024 г., если предположения останутся в силе.

Для эффективной организации системы управления платными парковками исследование рекомендует рассмотреть 3 институциональных варианта – создание Управления городской мобильности, создание и передача службы парковки муниципальному предприятию (например: «Кишиневский паркинг»), либо передача услуги парковки частному оператору.

Также предлагаются проект Регламента об организации и эксплуатации общественных автомобильных парковок и Регламент деятельности Управления городской мобильности.

«Исследование возможности внедрения системы управления автомобильными парковками в муниципии Кишинёв» было разработано консалтинговой компанией MTD SRL, бенефициаром является Главное управление общественного транспорта и путей сообщения.

Рекомендации по исследованию, а также интеграция предложений после консультаций с общественностью должны быть представлены на рассмотрение Муниципальному совету Кишинёва.

Разработка прогнозов развития основывалась на анализе международного опыта 6 европейских городов, близких по размеру к Кишинёву: Рига (Латвия), Таллинн (Эстония), Вильнюс (Литва), Бухарест и Яссы (Румыния), Дюссельдорф (Германия).

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