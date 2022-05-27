ПСРМ зовёт людей на митинг: Пришло время объединиться и отстоять Молдову! (ВИДЕО)

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В воскресенье, 29 мая, в 12.00 перед зданием парламента ПСРМ инициирует митинг, который пройдёт без партийных знамён, по принципу свободного микрофона. На нём смогут выступить все желающие, публично выразить своё несогласие с антисоциальной политикой действующей власти, с её стремлением искоренить всяческое инакомыслие, подавить конституционные права граждан, включая право на свободу слова и мнения. Любой гражданин, вне зависимости от его политических взглядов, сможет открыто высказать своё возмущение самоуправством правящего режима.

Об этом говорится в сообщении для прессы формирования.

– В последние дни молдавское общество стало свидетелем грубейшего нарушения гражданских прав и политических свобод со стороны власти. Самые грязные методы – аресты по сфабрикованным уголовным делам и нелепым обвинениям, телевизионная юстиция – были использованы правящим режимом для давления на оппозицию. Партия социалистов провела целую серию протестов против произвола власти. Народный протест – единственный способ вернуть распоясавшихся правителей в правовое поле, не позволить стране окончательно провалиться в пропасть диктатуры, спасти демократию. Ждём всех в воскресенье, 29 мая, в 12.00, в сквере перед Парламентом Республики Молдова, – отмечается в призыве ПСРМ.

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