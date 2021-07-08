ПСРМ зовёт граждан на протесты против беспредела Санду (ВИДЕО)

0

Партия социалистов проведёт массовые протесты в режиме нон-стоп перед зданиями ЦИК, Апелляционной палаты, Высшей судебной палаты и партий, потребовавших закрытия избирательных участков в Приднестровье. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. Он отметил, что такого беспредела в стране ещё не было, и призвал сторонников быть готовыми противостоять этому.

– Подобного за 30 лет независимости себе никто не позволял. Никто так грубо не нарушал право граждан на голосование. Призываю наших сторонников быть готовыми массово выйти протесты в ближайшие 24 часа. Возможно, даже завтра мы устроим акции и перед зданием ЦИК, и перед офисами партий, которые хотят ограничить право граждан на голосование, и перед Апелляционной палатой, которая “легла” под Майю Санду, и перед Высшей судебной палатой. Будьте готовы выйти по моему призыву на протесты нон-стоп. Будем стоять, пока всем не будет гарантировано право на голосование, – сказал он.

Игорь Додон добавил, что Майя Санду пошла по беспределу, и ей нужно противостоять.

– То, что сегодня творит Санду, переходит все рамки. Так и начинается диктатура. Что дальше? Сегодня – участки, а завтра начнёт закрывать партии? А к тем, кто с ней несогласен, придут домой и дадут по голове? – возмутился председатель ПСРМ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.