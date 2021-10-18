«ПСРМ ждут новые победы»: Додон объявил о важных изменениях в руководстве Партии социалистов (ВИДЕО)

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На декабрьском Съезде Партии социалистов Игорь Додон завершит мандат председателя ПСРМ, но останется в партии, рядом с командой, чтобы подготовить возвращение социалистов к власти. Об этом он объявил на брифинге для прессы. Додон подчеркнул, что предложил упразднить должность председателя Партии социалистов и перейти к новой формуле руководства – ПСРМ будет управлять коллегиальный орган, состоящий из 5 членов Исполнительного комитета, из числа которых будет избран Исполнительный секретарь партии.

– Я предложил аннулировать пост председателя партии, но сохранить должность Исполнительного секретаря ПСРМ. Я останусь в партии, рядом с командой, чтобы подготовить возвращение социалистов к власти. Изменится форма моей политической деятельности, но цели останутся теми же. Некоторые коллеги предложили мне стать Почётным председателем ПСРМ, однако решение по этому поводу будет приниматься на Съезде, – сообщил Игорь Додон.

Он также отметил, что на Съезде, который пройдёт 18 декабря, будут внесены изменения в политическую программу партии.

– Мы усилим акцент на национальных интересах страны и народа. Во главе угла будут не геополитические мессаджи, хотя приоритетом останется стратегическое партнёрство с Россией, а национальный интерес, сохранение наших традиций, помощь местным производителям и так далее, – сказал Додон.

Политик добавил, что ПСРМ остаётся одной из самых важных политических сил в стране. Партию ждут новые победы, уверен он.

– Я всё чаще слышу, как граждане говорят, что лучше бы у власти оставались социалисты, что с социалистами было лучше. Уверен, что ПСРМ вернётся к власти гораздо быстрее, чем думают некоторые. Посмотрим, будут ли у нас очередные или внеочередные парламентские выборы, выйдут ли “жёлтые” из этой зимы, – отметил Игорь Додон.

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