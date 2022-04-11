ПСРМ зарегистрировала в парламенте законопроект в поддержку молодых педагогов, работающих в Гагаузии

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Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте законопроект, предполагающий внесение ряда изменений в Кодекс об образовании. Одна из поправок направлена на устранение пробела в действующем законодательстве в отношении юридических гарантий ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья, оплаты электроэнергии и ежегодной компенсации за тепло преподавательскому составу, работающему в государственных учебных заведениях муниципиев Комрат, Чадыр-Лунга и Вулканешты в течение первых трёх лет деятельности.

Авторы проекта Влад Батрынча, Иванна Кёксал, Александр Суходольский и Федор Гагауз утверждают, что в настоящее время молодые специалисты, работающие в АТО Гагаузия – в общей сложности 58 человек – лишены юридических гарантий ежемесячной компенсации, поскольку Закон «Об административно-территориальной организации Республики Молдова» не учитывает административно-территориальную структуру АТО Гагаузия.

– В связи с этим молодые специалисты не получают положенные финансовые средства, а это около 6,4 тыс. леев в год, – отмечают авторы.

Предлагаемые депутатами ПСРМ изменения в Кодекс об образовании Республики Молдова направлены на гармонизацию национального законодательства и повышение функциональности системы управления процессом образования на уровне АТО Гагаузия.

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