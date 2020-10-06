ПСРМ займёт первое место на парламентских выборах и увеличит число мандатов, – опрос

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, Партия социалистов заняла бы на них первое место, набрав 35,2% голосов граждан. В результате ПСРМ увеличила бы число мандатов в законодательном органе до 41. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 6 октября.

Второе место заняла бы ПДС – 28,2% и 33 мандата. Третье – партия “Шор” (11,8% и 14 мандатов). В парламент также прошла бы “Наша партия” с 11,6% (13 мандатов). Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Стоит также отметить, что ПСРМ остаётся фаворитом народного доверия. Из всех политических партий страны больше всего граждане доверяют социалистам.

Опрос проводился с 21 сентября по 3 октября, в нём приняли участие 1218 человек из 74 населенных пунктов страны. Погрешность составляет +/-2,8%.

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