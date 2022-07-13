ПСРМ: Вызов в прокуратуру матери Игоря Додона – низкий и бесчеловечный шаг со стороны режима

ПСРМ: Вызов в прокуратуру матери Игоря Додона – низкий и бесчеловечный шаг со стороны режима

Партия социалистов Республики Молдова выражает глубокое возмущение вызовом в прокуратуру матери экс-президента Игоря Додона. Это низкий и бесчеловечный шаг даже для такой беспринципной власти, как режим партии ПДС, говорится в заявлении ПСРМ. 

– Преследование членов семьи бывшего президента лишний раз свидетельствует о заказном характере дела против Игоря Додона. Конечной целью этих мероприятий является давление на Партии социалистов как реальную оппозиционной силы правящему режиму, зачистка политического поля и установление однопартийной диктатуры PAS.

Мы не считаем возможным взывать к человечности тех, в ком отсутствуют человеческие качества. Мы требуем от власти вернуться в рамки закона и прекратить давление на членов семей своих политических оппонентов.

Партия социалистов обращается к международным правозащитным организациям с призывом усилить мониторинг действий правящего режима в Молдове в связи с участившимися случаями нарушений прав человека и давлений на семьи представителей оппозиции, – отмечается в декларации. 

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