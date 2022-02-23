ПСРМ выступила с заявлением по поводу событий на востоке Украины

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Публикуем текст декларации без сокращений.

События в Украине с 2014 года держат в напряжении весь континент, а в последние месяцы, без преувеличения, – весь мир.

Эта ситуация, безусловно, не могла не затронуть и Республику Молдова.

Ведь мы ближайшие соседи и Украины, и России, связанные с этими государствами многочисленными экономическими, дружескими, родственными связями.

Это невероятно тяжелое испытание – наблюдать со стороны и не быть в состоянии ничем помочь двум братским народам, которые цинично столкнули лбами, подведя к самой грани войны. Кто бы потом, потирая руки, подсчитывал, сколько украинцев с русскими фамилиями и сколько русских – с украинскими пали в братоубийственной бойне?

Время обязательно все расставит по местам и даст ответ на вопрос, кто из внешних игроков целенаправленно подводил Россию и Украину к глубочайшему кризису во взаимоотношениях, чреватому вооружённым противостоянием. Кто и по каким причинам был заинтересован в дестабилизации обстановки в регионе, на континенте в целом.

Мы столкнулись с принципиально новыми методами ведения информационной войны, когда постоянно нагнетаемая истерия как будто не оставляла иного исхода, кроме войны; когда люди, сообщества, целые государства втягивались в это безумное противостояние.

Мы наблюдали, как Украину наводняли военной техникой, военными инструкторами коллективного запада, европейскими и американскими ЧВК и вооружением, искушая быть ещё жёстче, агрессивнее, ещё бескомпромисснее. Мы видели, как вооружённые провокации в зоне конфликта всякий раз срывали перемирие и губили надежду на мирное урегулирование. Как в прах превращались с таким трудом достигнутые международные договорённости.

Ключевые западные игроки, который явно не планирует рисковать в этом конфликте жизнями собственных граждан, руководствуется геополитическими интересами.

Но надо признать, что кризисная ситуация поставила перед сложным выбором и такие небольшие страны как Молдова.

Можно с уверенностью сказать, что Молдова, её граждане выбирают мир и сохранение жизней людей. Открытый и честный диалог, каким бы сложным он ни был. Дипломатические усилия и поиск взаимоприемлемых решений. Компромисс, позволяющий остановить войну.

В этих принципах – исторически сложившаяся основа существования нашей маленькой страны. Именно так мы, молдаване, выживали, сохраняли государственность, идентичность в разные, порой невероятно сложные исторические периоды.

Сегодня у нас есть все, чтобы гарантировать мир для наших граждан. Международно признанный суверенитет и нейтральный статус Молдовы надежно защищают государство и общество от вовлечения конфликтные ситуации, в чужие войны. Все это так, но, как демонстрирует наша политическая практика, в Молдове все ещё существуют силы, которых не устраивает суверенитет и нейтралитет, а порой и сама государственность Республики Молдова.

К огромному сожалению такие голоса раздаются и в стане сегодняшних молдавских властей. Агрессивная риторика, провокационные заявления о необходимости отказа от нейтралитета – часть нашей повседневной политической жизни.

Партия социалистов глубоко убеждена: Молдова не должна следовать навязанной извне геополитической повестке.

Усилия всех участников процесса государственного строительства: госучреждений, парламента, правительства, МИДа, гражданского общества, рядовых граждан – должны быть направлены на сохранение гражданского мира и общественного единства.

Консенсус в обществе, формирование гражданской нации вне зависимости от этнической принадлежности и языка общения – это единственный путь к объединению страны, консолидации экономического потенциала, развитию страны, процветанию народа.

Конституционно закреплённый нейтралитет Молдовы призван защитить нас от ошибок, как своих, так и чужих. Нам не с кем воевать.

Молдаване – мирный народ, Молдова – государство, дружественное всему миру, в том числе Украине и России. России и Украине.

Мы уже совершили роковые ошибки в прошлом. Права на новые ошибки у Молдовы нет.

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