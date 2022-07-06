ПСРМ выступает за сохранение активной динамики в рамках всех существующих площадок по приднестровскому урегулированию

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Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча и член Исполкома Партии социалистов Ольга Чеботарь провели встречу со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по вопросам приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом.

Стороны обсудили деятельность Специальной парламентской комиссии по мониторингу и контролю за реализацией политики реинтеграции, текущую ситуацию в регионе и последние события на приднестровском направлении, динамику диалога между Кишинёвом и Тирасполем, а также вопросы соблюдения прав человека, облегчения доступа к услугам для жителей левого берега и выработки эффективных решений существующих проблем.

Было отмечено, что Партия социалистов следит за ходом переговорного процесса и выступает за сохранение активной динамики в рамках всех существующих площадок по приднестровскому урегулированию, оставляя приоритетными вопросы соблюдения прав человека, обеспечения доступа фермеров к сельхозугодьям и др. Кроме того, оппозиция мониторит действия властей относительно процедур в финансово-банковской сфере с левым берегом и настаивает на соблюдении их прозрачности.

Стороны согласились, что совместными усилиями возможно способствовать развитию конструктивного диалога в целях дальнейшего содействия реинтеграции Республики Молдова.

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