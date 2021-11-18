ПСРМ выступает против ручного управления инвестициями и всей экономикой страны

0

Депутат-социалист, вице-спикер парламента Влад Батрынча выступил сегодня на брифинге с резкой критикой утверждённого парламентским большинством во втором чтении закона № 302, который предусматривает механизм фильтрации иностранных инвестиций в стратегические отрасли Республики Молдова.

– Почему мы обеспокоены и почему призываем и журналистов, и экспертов проанализировать этот закон? Потому что он предусматривает введение субъективного произвольного контроля инвестиций, которые приходят в Республику Молдова, – заявил Влад Батрынча.

По словам депутата, документ содержит ряд положений без ясного регламентирования, он противоречит как рекомендациям партнёров по развитию, так и Конституции, которая провозглашает, что принимаемые парламентом законы должны быть предельно точны и предусматривать ясные механизмы.

– К сожалению, коллеги из ПДС решили, что, критикуя этот закон, мы защищаем неких сомнительных людей. Однако наша критика не имеет ничего общего с тем, что произошло с Международным аэропортом Кишинёва или с другими беззакониями и продажей госсобственности за символические суммы, – подчеркнул социалист.

Влад Батрынча отметил, что ПСРМ выступает за создание ясных и прозрачных правил для бизнеса и инвестиций:

– Наш приоритет – формирование цивилизованного климата, основанного на положительном опыте высокоразвитых стран.

В то же время этот закон формирует новую реальность контролируемой экономики, когда под предлогом государственной безопасности правительство будет эксклюзивно контролировать инвестиционную деятельность и свободную конкуренцию, используя фильтры и создавая групповые привилегии. Закон также обеспечивает благоприятную платформу для развития индустрии радиоактивных материалов, что трансформирует Молдову в свалку ядерных отходов. Энергетика, здравоохранение, телекоммуникации, общественный транспорт, экспорт-импорт товаров включены в перечень отраслей, которые должны быть под контролем правительства.

– Кто-то хочет ввести ручное управление инвестициями. Это очень опасный закон, написанный дилетантами. Он должен быть возвращен в комиссию, – подчеркнул Влад Батрынча.

Источник

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.