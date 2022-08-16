ПСРМ выступает категорически против разбазаривания госсобственности временщиками от ПДС

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Тем более, когда речь идёт о государственных предприятиях, которые несут достаточно важную социальную нагрузку. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов, распространённом в ответ на то, что на днях Агентство публичной собственности объявило о предстоящей реорганизации государственного предприятия «Poșta Moldovei» в акционерное общество.

Правительство обуславливает реорганизацию не только «расширением спектра предоставляемых услуг» за счет финансовых услуг в небанковской сфере, но также планом модернизации, согласованным с Европейским инвестиционным банком. Намерение властей реорганизовать «Poșta Moldovei» и «расширить спектр предоставляемых услуг» за счет финансовых услуг в небанковской сфере» означает только одно – желание «прихватизировать» целый сегмент рынка, считают в ПСРМ.

– Мантры о необходимости либерализации экономики, о том, что всем должен управлять свободный рынок, мы слышим на протяжении более чем 30 лет. И как результат, на протяжении всего этого времени государство теряло целые отрасли в интересах «прихватизаторов», а население оказывается беспомощным в мире чистогана. Достаточно вспомнить «реформу» по ликвидации государственных лабораторий, проведенную накануне пандемии, в результате которой люди вынуждены платить втридорога за элементарные анализы и тесты частным лабораториям. Отметим, что госпредприятие «Poșta Moldovei» выполняет важную социальную функцию, обслуживая получателей социальных выплат, обеспечивая население страны адекватными почтовыми услугами. В настоящее время половину от общего числа получателей составляют именно получатели социальных выплат. Отстранение государства от этой сферы приведет к удорожанию услуг – что мы видим повсеместно в результате таких «реформ», и как следствие – к лишению большинства населения возможности воспользоваться доступными услугами почты. ПСРМ напоминает также, что многие ведущие предприятия страны, в том числе крупнейшие молдавские банки, были проданы иностранцам при посредничестве международных финансовых структур. В данном случае участие иностранного инвестиционного банка в проекте «модернизации» «Poșta Moldovei» свидетельствует об интересе этой финансовой структуры в отношении дальнейшей судьбы госпредприятия. ПСРМ выступает категорически против распродажи временщиками ПДС государственных предприятий и уничтожения молдавской экономики. Мы считаем, что государство должно сохранить стратегические предприятия для того, чтобы иметь возможность поддержать население, особенно в условиях экономического кризиса, – говорится в заявлении социалистов.