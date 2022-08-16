ПСРМ выступает категорически против разбазаривания госсобственности временщиками от ПДС

Тем более, когда речь идёт о государственных предприятиях, которые несут достаточно важную социальную нагрузку. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов, распространённом в ответ на то, что на днях Агентство публичной собственности объявило о предстоящей реорганизации государственного предприятия «Poșta Moldovei» в акционерное общество.
Правительство обуславливает реорганизацию не только «расширением спектра предоставляемых услуг» за счет финансовых услуг в небанковской сфере, но также планом модернизации, согласованным с Европейским инвестиционным банком. Намерение властей реорганизовать «Poșta Moldovei» и «расширить спектр предоставляемых услуг» за счет финансовых услуг в небанковской сфере» означает только одно – желание «прихватизировать» целый сегмент рынка, считают в ПСРМ.
– Мантры о необходимости либерализации экономики, о том, что всем должен управлять свободный рынок, мы слышим на протяжении более чем 30 лет. И как результат, на протяжении всего этого времени государство теряло целые отрасли в интересах «прихватизаторов», а население оказывается беспомощным в мире чистогана.
Достаточно вспомнить «реформу» по ликвидации государственных лабораторий, проведенную накануне пандемии, в результате которой люди вынуждены платить втридорога за элементарные анализы и тесты частным лабораториям.
Отметим, что госпредприятие «Poșta Moldovei» выполняет важную социальную функцию, обслуживая получателей социальных выплат, обеспечивая население страны адекватными почтовыми услугами. В настоящее время половину от общего числа получателей составляют именно получатели социальных выплат.
Отстранение государства от этой сферы приведет к удорожанию услуг – что мы видим повсеместно в результате таких «реформ», и как следствие – к лишению большинства населения возможности воспользоваться доступными услугами почты.
ПСРМ напоминает также, что многие ведущие предприятия страны, в том числе крупнейшие молдавские банки, были проданы иностранцам при посредничестве международных финансовых структур. В данном случае участие иностранного инвестиционного банка в проекте «модернизации» «Poșta Moldovei» свидетельствует об интересе этой финансовой структуры в отношении дальнейшей судьбы госпредприятия.
ПСРМ выступает категорически против распродажи временщиками ПДС государственных предприятий и уничтожения молдавской экономики. Мы считаем, что государство должно сохранить стратегические предприятия для того, чтобы иметь возможность поддержать население, особенно в условиях экономического кризиса, – говорится в заявлении социалистов.
А ПДСовцам наплевать на свой народ.они выполняют указивку своих кураторов.А кураторам интерес какой?Полностью положить экономику РМ на лопатки.Не зря министр экономики говорит,что не произведём на месте,закупим.А на какие шиши закупит.Да на те же кредиты,которых набрали как собака блох и ещё наберут.И эти кредиты ещё распилят и слиняют к кредиторам Вот их цель,пока находятся у власть надо успеть А потом хоть трава не расти.Одним словом ДЕБИЛЫ