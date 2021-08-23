ПСРМ: Вся ответственность за последующее ухудшение отношений между Молдовой и Российской Федерацией ложится на Санду и её команду

0

Партия социалистов выражает недоумение в связи с участием Президента Республики Молдова Майи Санду в ангажированном антироссийском мероприятии под названием «Крымская платформа». От безответственного решения Санду могут пострадать граждане, отмечают в ПСРМ, – агропроизводители, экспортирующие нашу продукцию на российский рынок, молдавские трудовые мигранты, работающие в России, каждая семья, потребляющая российский природный газ. Этот шаг негативным образом скажется на процессе приднестровского урегулирования, что может повлечь за собой новое обострение в зоне конфликта, говорится в заявлении партии.

Целью «Крымской платформы» является не помощь Крыму и его населению, не программы развития полуострова, не решение вопроса о его легитимном статусе, а изоляция Российской Федерации, создание единого антироссийского фронта, создание новых разделительных линий в Европе. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, напоминают социалисты, дал «Крымской платформе» однозначную оценку как «антироссийского шабаша». А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает участие любых стран в «Крымской платформе» как недружественный шаг и как прямое посягательство на ее территориальную целостность.

– Партия социалистов неоднократно заявляла, что Республика Молдова не должна присоединяться ни к одному из геополитических лагерей, дружить с кем-либо против кого-либо из наших ведущих внешних партнёров. Крымский вопрос является вопросом исключительно двусторонних отношений между Российской Федерацией и Украиной, и решаться он должен в цивилизованном диалоге этих двух государств. Корень проблемы Крыма – в насильственном захвате власти в Киеве в 2014 году, в откровенно националистических лозунгах, в реабилитации нацистских коллаборационистов и в открытом вмешательстве высших должностных лиц США и Евросоюза во внутриукраинское противостояние. Осознавая всю сложность ситуации вокруг Крыма в контексте международного права, у нас нет основания оспаривать легитимность голосования жителей Крыма на референдуме 16 марта 2014 года, – констатируют в ПСРМ.

Представители формирования отмечают, что, занимая одну из сторон в российско-украинском споре вокруг Крыма, президент Майя Санду включает Молдову в антироссийский блок, тем самым подрывая важнейший принцип внешней политики Молдовы – нейтралитет и взаимоуважение со всеми партнёрами нашей страны. Глава государства подрывает процесс восстановления доверия между Россией и Молдовой и подвергает риску все договорённости, достигнутые в ходе визита в Кишинёв замглавы Администрации Президента России Дмитрия Козака. Крайне странно, что, принимая участие в таких сомнительных мероприятиях, как «Крымская платформа», новая власть игнорирует действительно нужные нашей стране международные площадки, такие как заседание глав правительств Евразийского Экономического Союза, где обсуждаются действительно важные вопросы экономического и социального сотрудничества, интересующие граждан нашей страны, считают в ПСРМ.

– Партия социалистов выражает недоверие внешнеполитическому курсу президента Республики Молдова Майи Санду. Вся ответственность за последующее ухудшение отношений между Молдовой и Российской Федерацией ложится на президента и её команду. Партия социалистов настойчиво призывает президента и внешнеполитическое ведомство Молдовы изменить свои приоритеты во внешней политике и отказаться от конфронтационного курса с Российской Федерацией. Партия социалистов готова приложить все усилия для улаживания инцидента, связанного с участием Санду в «Крымской платформе», восстановления доверия между Кишинёвом и Москвой и дальнейшего развития двусторонних молдо-российских связей на уровне парламентов двух стран, местных органов власти и гражданского общества, – заключается в заявлении политформирования.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.