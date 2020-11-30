ПСРМ: Всего через две недели после выборов Санду уже сбежала от своей ответственности

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Партия социалистов Республики Молдова приняла к сведению заявление, сделанное избранным Президентом Республики Молдова Майей Санду об отказе взять на себя ответственность за ситуацию в стране. Как отмечают в ПСРМ, несмотря на то, что избиратели проголосовали за неё на основании предвыборных обещаний, которые находятся именно в компетенции правительства, Санду заявила, что не будет формировать свой кабинет министров сейчас, даже при условии получения поддержки социалистов в парламенте. “Это свидетельствует либо о том, что обещания Майи Санду были лишь обманом электората, либо что она боится взять на себя ответственность за правление в такой трудный период второй волны пандемии, с которым столкнулась Молдова”, – считают социалисты.

ПСРМ считает, что досрочные выборы в Республике Молдова абсолютно необходимы, но только после успешного выхода из кризиса пандемии, потому что здоровье и жизнь людей должны быть превыше любых партийных интересов.

– И если Майя Санду считает, что сможет лучше справиться с этим кризисом, мы приглашаем её принять участие в правлении сейчас, а не позже, чтобы сделать всё то, что она обещала гражданам, проголосовавшим за неё. Это реализуется не популистскими заявлениями и оправданием своей беспомощности, а действиями, немедленным принятием ответственности за здоровье населения. Мы считаем, что слишком рано, всего через две недели после выборов, избранный президент уже сбежала от своей ответственности, прикрываясь политическими оправданиями своей отстраненности, проявляя гордыню и ставя досрочные выборы превыше здоровья и жизни граждан. Слишком рано Майя Санду решила напомнить гражданам о том, как правые политики пользовались массовой поддержкой населения в недалеком прошлом, а затем резко разочаровывали своей неспособностью перейти от заявлений к делам и брать на себя ответственность за жизнь людей, – говорится в заявлении Партии социалистов.

Представители формирования повторяют обращение Игоря Додона, адресованное избранному президенту Майе Санду и поддержанное ПСРМ, в котором ей предлагается возможность немедленно выдвинуть правительство – какое она считает нужным – и справиться с пандемическим кризисом лучше, чем это было сделано до сих пор, если она действительно может это сделать, а не просто обманывать электорат.

– Мы готовы проголосовать за правительство, предложенное Майей Санду, если она докажет, что действительно готова взять на себя ответственность за руководство страной и может предложить для этого команду профессионалов. До тех пор ПСРМ считает, что нынешнее правительство действует профессионально и ответственно, прилагает все усилия, чтобы ограничить последствия пандемии, что оно сумело удержать ситуацию под контролем и обязано нести ответственность перед гражданами за преодоление кризиса при поддержке парламента, поскольку другой формулы не существует. Ни при каких обстоятельствах мы не оставим страну без действующего правительства в такой сложный период, мы будем и дальше нести ответственность перед гражданами Республики Молдова, – заключается в декларации.

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