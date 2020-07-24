ПСРМ: Все инициативы президента и правительства для граждан будут исполнены! (ВИДЕО)

0

В условиях пандемии поддержка здравоохранения, бюджетного сектора и бизнеса стала приоритетной для парламентской фракции Партии социалистов. В этой цели депутаты рассмотрели и поддержали более 45 законодательных инициатив, поступивших как от президента и правительства, так и от самих народных избранников. Об этом на пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

– До 70% рассмотренных на заседаниях комиссии по экономике, бюджету и финансов вопросов, проектов были инициативы президента, правительства и наших депутатов. В результате, первое – к объёмам финансирования бюджетного сектора и бюджетных инвестиций, первоначально предусмотренных в государственном бюджете, который был утверждён в декабре прошлого года, дополнительно, в этих сложнейших условиях, когда сокращались бюджетные поступления, было выделено более 2,5 млрд леев на бюджетные расходы. Эти денежные средства были всецело направлены на борьбу с вирусом и поддержку бюджетного сектора населения и бизнеса. В результате также у нас практически нет долгов перед Еврокомиссией, МВФ и другими партнёрами в части изменения законодательства. И, наконец, сегодня сложилась уникальная ситуация. В сложнейших условиях на казначейских счетах Министерства финансов накоплены значительные финансовые ресурсы – около 9 млрд леев, и у местных органов – около 2 млрд леев. Это свидетельствует не только о высоком уровне финансового менеджмента правительства, но и о высокой степени ответственности правительства за завтрашний день, – рассказал Головатюк.

Депутат ПСРМ подчеркнул, что “это даёт нам уверенность, что все инициативы президента и правительства будут исполнены, а это – и повышение заработных плат, и пенсий, других пособий, а также исполнение инфраструктурных проектов: дороги, освещение, водопровод, практически по каждому населённому пункту”.

– Как известно, хорошие дороги – это практически миллион леев каждой примарии. Но здесь также и создание производственных площадок, о которых недавно говорил премьер. Всё это будет исполнено, – заверил он.

В то же время социалист Петр Бурдужа подчеркнул, что не меньшее внимание в рамках прошедшей весенней сессии было уделено проектам, касающимся:

регламентирования деятельности небанковских кредитных организаций;

развития туризма;

создания промышленных платформ для привлечения внешних инвестиций;

снижения ставки НДС для сектора HORECA с 20% до 15%;

регламентирования секториальных закупок в области энергетики, транспорта, почтовых услуг и так далее;

программы “Первый дом”.

– Всякий раз, когда мы получали сигналы о том, что в реальном секторе экономики есть проблемы, вместе с коллегами по ПСРМ мы принимали решения в этом направлении, – сказал Бурдужа.

О принятых в поддержку экономических агентов и фермеров проектах рассказал депутат ПСРМ Раду Мудряк.

– Сельское хозяйство – стратегический для Молдовы сектор, – отметил он.

Подводя итог, депутаты ПСРМ отметили, что продолжат добиваться реальных результатов для граждан и решения их проблем.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.