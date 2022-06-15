ПСРМ: Вопрос полной реинтеграции страны с уважением прав и интересов граждан на обоих берегах Днестра остаётся приоритетным

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Член Исполкома ПСРМ, экс-вице-премьер по вопросам реинтеграции Ольга Чеботарь провела встречу с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом. Стороны обсудили динамику переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, обменялись мнениями по текущему состоянию и повестке переговоров, высказались о необходимости поддержания конструктивного диалога на всех площадках и одновременно подчеркнули важность непосредственного участия ОБСЕ и других международных посредников и наблюдателей во всех форматах переговорного процесса, в первую очередь формата “5+2”.

Ольга Чеботарь подчеркнула, что для Партии социалистов приоритетным остаётся вопрос полной реинтеграции страны в международно признанных границах с уважением прав и интересов граждан на обоих берегах Днестра.

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