ПСРМ вновь призвала Совет по телерадиовещанию прекратить нападки на прессу

ПСРМ вновь призвала Совет по телерадиовещанию прекратить нападки на прессу

Партия социалистов Республики Молдова снова выражает обеспокоенность политическими атаками на СМИ в нашей стране. “В последнее время мы отмечаем усиление нападок на неугодные правительству СМИ”, – говорится в заявлении ПСРМ. 

– Сюда можно отнести последние решения Совета по телерадиовещанию, которые сделали из некоторых телеканалов явные мишени. Штрафные санкции Совета, а также открыто пристрастное поведение членов учреждения мы квалифицируем как злоупотребление и отклонение от правовой нормы. Более того, действия Совета в отношении телеканалов очень похожи на установление цензуры, что противоречит нормам права и Конституции Республики Молдова.

Анализ поведения некоторых представителей Совета по телерадиовещанию в нашей стране демонстрирует их политическое раболепие перед правящим режимом. Мы также сомневаемся в их профессиональных способностях, исходя из их субъективизма, который они допускают при анализе медиаконтента журналистских коллективов.

Мы призываем несправедливо наказанные редакции СМИ обращаться в суд в надежде на то, что они добьются справедливости. Любое злоупотребление со стороны Совета по телерадиовещанию не только подрывает доверие к этому институту, но и наносит серьезный удар по основам правового государства и демократии — свободным СМИ.

Свидетельствуем и то, что, наряду с недобросовестными решениями Совета по телевидению и радио о введении цензуры в отношении некоторых телеканалов, в публичное пространство вбрасываются материалы и комментарии, в которых говорится о «необходимости» ликвидации ряда телеканалов. Кроме того, на людей, работающих в этих коллективах, навешиваются уродливые ярлыки, к ним относятся с презрением. Это опасный поступок, когда журналисты делятся на «хороших» и «плохих», а подавление свободы слова является посягательством на основной закон.

Мы вновь призываем членов Совета по телерадиовещанию продемонстрировать равноудалённость и действовать строго в соответствии с законом. Мы также обращаемся к иностранным посольствам, аккредитованным в Кишиневе, с призывом призвать государственные учреждения Республики Молдова, в том числе Совет по телевидению и телевидению, вернуться в правовое поле. Молчаливое поощрение незаконного и оскорбительного отношения приведет только к дискредитации этих институтов и деградации демократии в Республике Молдова, – отмечается в декларации Партии социалистов. 

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