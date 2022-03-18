ПСРМ вновь призвала Совет по телерадиовещанию прекратить нападки на прессу

Партия социалистов Республики Молдова снова выражает обеспокоенность политическими атаками на СМИ в нашей стране. “В последнее время мы отмечаем усиление нападок на неугодные правительству СМИ”, – говорится в заявлении ПСРМ.

– Сюда можно отнести последние решения Совета по телерадиовещанию, которые сделали из некоторых телеканалов явные мишени. Штрафные санкции Совета, а также открыто пристрастное поведение членов учреждения мы квалифицируем как злоупотребление и отклонение от правовой нормы. Более того, действия Совета в отношении телеканалов очень похожи на установление цензуры, что противоречит нормам права и Конституции Республики Молдова.

Анализ поведения некоторых представителей Совета по телерадиовещанию в нашей стране демонстрирует их политическое раболепие перед правящим режимом. Мы также сомневаемся в их профессиональных способностях, исходя из их субъективизма, который они допускают при анализе медиаконтента журналистских коллективов.

Мы призываем несправедливо наказанные редакции СМИ обращаться в суд в надежде на то, что они добьются справедливости. Любое злоупотребление со стороны Совета по телерадиовещанию не только подрывает доверие к этому институту, но и наносит серьезный удар по основам правового государства и демократии — свободным СМИ.

Свидетельствуем и то, что, наряду с недобросовестными решениями Совета по телевидению и радио о введении цензуры в отношении некоторых телеканалов, в публичное пространство вбрасываются материалы и комментарии, в которых говорится о «необходимости» ликвидации ряда телеканалов. Кроме того, на людей, работающих в этих коллективах, навешиваются уродливые ярлыки, к ним относятся с презрением. Это опасный поступок, когда журналисты делятся на «хороших» и «плохих», а подавление свободы слова является посягательством на основной закон.

Мы вновь призываем членов Совета по телерадиовещанию продемонстрировать равноудалённость и действовать строго в соответствии с законом. Мы также обращаемся к иностранным посольствам, аккредитованным в Кишиневе, с призывом призвать государственные учреждения Республики Молдова, в том числе Совет по телевидению и телевидению, вернуться в правовое поле. Молчаливое поощрение незаконного и оскорбительного отношения приведет только к дискредитации этих институтов и деградации демократии в Республике Молдова, – отмечается в декларации Партии социалистов.