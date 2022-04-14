ПСРМ: Власть начала наглую кампанию политических репрессий против неугодных народных избранников

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Партия социалистов выражает возмущение сегодняшним решением Апелляционной палаты Кагула оставить в силе заключение под домашний арест председателя Кагульского районного совета Марчела Ченушэ, несмотря на просьбу адвокатов отменить меру пресечения, а также несмотря на личное поручительство депутатов-социалистов.

ПСРМ считает арест председателя Кагульского района Марчела Ченушэ преступлением против воли и выбора народа, политическим вмешательством в деятельность местной администрации, попыткой правящей партии прогнуть под себя районные власти. Это начало наглой кампании политических репрессий против неугодных народных избранников накануне местных выборов 2023 года, констатируют в Партии социалистов.

– Марчел Ченушэ достойно и ответственно выполняет свои должностные обязанности, он отлично справился с гуманитарной миссией в Кагульском районе по приёму и поддержке украинских беженцев и демонстрирует лучшие результаты в стране по своей деятельности. Этот человек не побоялся публично заявить о том, что центральная власть не содействует решению проблемы, не выделяет необходимых средств, из-за чего на местах страдают люди. Поэтому его пытаются запугать и закрыть ему рот. Партия социалистов продолжит бороться за справедливое правосудие, за освобождение Марчела Ченушэ и будет отстаивать честь, достоинство и свободу каждого члена своей команды. ПСРМ уведомит все иностранные посольства, аккредитованные в Кишинёве, а также международные организации о заказном политическом характере дела Марчела Ченушэ, – заключили в партии.

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