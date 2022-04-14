ПСРМ: Вечный позор депутатам от ПДС, растоптавшим память о Великой Отечественной войне!

Партия социалистов категорически осуждает принятие парламентским большинством в финальном чтении закона о запрете Георгиевской ленты. “Считаем это одним из самых позорных шагов нынешней власти, олицетворяемой ПДС”, – говорится в заявлении ПСРМ.

Показательно, что этот постыдный закон был принят именно сегодня, 14 апреля, когда депутаты от Партии социалистов проводили акцию протеста против беспредела властей, незаконно арестовавших нашего коллегу, председателя Кагульского района Марчела Ченушэ.

Отметим, что несколькими днями ранее парламент принял другой, не менее постыдный закон, вводящий тотальную цензуру и запрещающий показ российских и советских фильмов, в частности, кинолент о Великой Отечественной войне.

Имена всех депутатов, инициировавших этот законопроект и проголосовавших за него, широко известны. Они уже ничем не отмоются от сегодняшней акции. Политического будущего у этих людей нет и не будет.

Партия социалистов не признаёт данный закон в качестве легитимного. Мы будем оспаривать принятие этого закона во всех молдавских и международных судебных инстанциях, и препятствовать его реализации всеми правовыми способами.

Обещаем всестороннюю юридическую поддержку каждому жителю нашей страны, который сочтёт своим долгом надеть Георгиевскую ленточку 9 Мая, в ходе празднования Дня Победы над фашистской чумой.

Никто не вправе запрещать нам чтить память наших славных отцов, дедов и прадедов, победивших фашизм, и гордиться их великим подвигом.

Никто не вправе запретить миллионам людей надевать Георгиевскую ленточку в память об этом подвиге.

Никто не вправе запретить нам воспитывать наших детей на таких фильмах о Великой Отечественной войне, как «Баллада о солдате», «Летят журавли», «Офицеры», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Кодовое название Южный гром», «Мы из будущего», «Брестская крепость» и других выдающихся произведениях отечественного кинематографа.

Вечная слава героям Великой Отечественной войны! И вечный позор тем депутатам парламента, которые сегодня цинично растоптали память об их бессмертном подвиге.