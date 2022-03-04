ПСРМ: В принципиальных для будущего страны решениях главное слово должно быть за гражданами! (ВИДЕО)

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Партия социалистов осуждает популизм властей и призывает принимать важнейшие решения путём национального консенсуса на референдумах, как того требует Конституция РМ. В то же время ПСРМ с осуждением воспринимает поспешность, с которой руководство нашей страны, представляющее партию «Действие и солидарность», подало заявку на вступление Молдовы в Европейский союз. «Сам по себе данный сиюминутный политический жест имеет эффект плацебо для уставшего до смерти от регионального кризиса и тяжелых внутренних проблем молдавского общества»,- говорится в заявлении формирования, которое на брифинге для прессы зачитал исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– ПСРМ неоднократно заявляла, что суверенитет Республики Молдова является для нас, социалистов, фундаментальной ценностью. Молдова должна избрать и пройти путь своего исторического выбора, а не рассматриваться «пакетно» в контексте региональных потрясений и конъюнктуры. Любое изменение внешнеполитического статуса нашего государства, вступление в интеграционное объединение, предусматривающее ограничение нашего суверенитета и принятие на себя политических обязательств возможно только путём всенародного референдума и при условии устойчивого общенационального консенсуса, как это продемонстрировал ряд европейских государств в течение последних двадцати лет, – отмечается в декларации.

Вместо ясной и понятной цели, вместо пути строительства своей экономики, людям преподносят очередной миф, юридически недостижимый даже по процедуре самого ЕС. Более того, уже на следующий день сам канцлер Германии, одной из ведущих стран Евросоюза, заявил о несвоевременности такой инициативы в отношении Украины. Эта сугубо политическая, «партийная» инициатива власти может дестабилизировать ситуацию в стране и расколоть общество по политическим мотивам. Принятие столь серьезных решений о векторе развития страны без консенсуса между обоими берегами Днестра может привести к окончательной потере важнейшего региона Молдовы – Приднестровья, констатируют в ПСРМ.

– Будущее Молдовы для социалистов – вопрос системный. Он предусматривает нейтралитет, реализацию интересов всего многонационального молдавского народа по обе стороны Днестра. Ответы на острые вопросы общества – главное условие для принятия исторических решений. Партия социалистов призывает власти отказаться от пакетного подхода, конъюнктурных односторонних решений, а также перестать заниматься политическим популизмом, прислушаться ко мнению граждан по вопросам стратегической важности через референдум и приступить к решению наиболее насущных проблем. ПСРМ считает, что сейчас, как никогда, необходимо направить все усилия на преодоление социально-экономического кризиса, налаживание и обеспечение продовольственной безопасности в новых условиях, решение проблемы беженцев из Украины, преодоление энергетического кризиса, подготовку к весенней посевной кампании, а также преодоление кризиса в системах здравоохранения и образования, – заключается в заявлении Партии социалистов.

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