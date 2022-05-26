ПСРМ уведомила посла Франции о политической расправе над Игорем Додоном

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Исполнительный секретарь Партии социалистов, вице-спикер парламента Влад Батрынча вместе с главой парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Зинаидой Гречаный и членом Исполнительного комитета ПСРМ Ольгой Чеботарь провели встречу с послом Французской Республики в Республике Молдова Грэмом Полом.

В ходе беседы Влад Батрынча поблагодарил французскую сторону за то, что она приняла приглашение, и высоко оценил французскую модель соблюдения прав человека, свободы слова, укрепления демократии и верховенства права. В то же время Влад Батрынча отметил, что Партия социалистов занимает промолдавскую позицию и заинтересована в обеспечении благополучия граждан Республики Молдова, особенно в период региональной нестабильности и социально-экономического кризиса.

Вице-спикер добавил, что ПСРМ полностью поддерживает реформу юстиции в Республике Молдова, которая на начальном этапе координировалась Партией социалистов во время ее пребывания во власти. Партия также поддерживает инициативы по борьбе с коррупцией, демонстрируя открытость к осуществлению подлинной реформы в этой области при соблюдении обязательств, взятых перед гражданами Республики Молдова и внешними партнерами. По словам Влада Батрынча, целью этой реформы было сильное, независимое и справедливое правосудие.

– Нынешняя власть воспринимает правосудие как подчиненную структуру. Несмотря на помпезные заявления о верховенстве закона, власть фабрикует дела против лидеров оппозиции, в том числе бывшего президента Игоря Додона, стремясь деморализовать и запугать членов крупнейшей оппозиционной партии страны, привлекая к ответственности нескольких представителей ПСРМ в местных органах власти и парламенте. В этом контексте Партия социалистов вместе с гражданами, возмущенными развитием последних событий, решила организовать акции протеста, — уточнил Влад Батрынча.

В этом же контексте Зинаида Гречаный отметила, что скоординированные действия власти против Додона — это политическая расправа. В такой ситуации руководство ПСРМ обращается к внешним партнерам с просьбой тщательно и объективно проанализировать действия, предпринятые против Игоря Додона и оппозиционной партии.

– Правосудие не должно использоваться политиками как инструмент запугивания, – сказала Зинаида Гречаный.

В свою очередь, Ольга Чеботарь отметила, что Партия социалистов рассчитывает на строгий мониторинг дела Игоря Додона со стороны посольства и международных организаций, а также на корректное и непредвзятое правосудие.

В завершение дискуссии стороны договорились о сотрудничестве и проведении открытого диалога во всех приоритетных областях для Республики Молдова и граждан страны.

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