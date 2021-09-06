ПСРМ усиливает центральный штаб: Лебединский будет отвечать за правовые вопросы, а экс-премьер по реинтеграции – за внешние связи

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На состоявшемся сегодня заседании Политического исполкома Партии социалистов было решено усилить центральный штаб политформирования.

Как отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, отныне экс-секретарь ЦИК Максим Лебединский будет отвечать за правовые вопросы, а Ольга Чеботарь, бывший вице-премьер по реинтеграции, – за внешние связи ПСРМ.

В конце этой недели состоится заседание Республиканского совета партии.

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