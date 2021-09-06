ПСРМ усиливает центральный штаб: Лебединский будет отвечать за правовые вопросы, а экс-премьер по реинтеграции – за внешние связи

ПСРМ усиливает центральный штаб: Лебединский будет отвечать за правовые вопросы, а экс-премьер по реинтеграции – за внешние связи

На состоявшемся сегодня заседании Политического исполкома Партии социалистов было решено усилить центральный штаб политформирования.  

Как отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, отныне экс-секретарь ЦИК Максим Лебединский будет отвечать за правовые вопросы, а Ольга Чеботарь, бывший вице-премьер по реинтеграции, – за внешние связи ПСРМ.

В конце этой недели состоится заседание Республиканского совета партии.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md