ПСРМ требует тотальной люстрации! Все назначенцы Плахотнюка рискуют остаться без кресел (ВИДЕО)

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Главы важнейших государственных учреждений, заполучившие свои должности во времена режима Плахотнюка, рискуют остаться без них. Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте законодательную инициативу о люстрации и очищении государства от олигархического влияния. Проект на брифинге для прессы представил депутат ПСРМ Василий Боля.

Он напомнил, что 8 июня 2019 года парламент принял Декларацию о захваченном государстве, выразив своё отношение к тому, что происходило в 2016-2019 годах, и выступив за очищение государственных учреждений от ставленников Владимира Плахотнюка. Однако после этого данный процесс был остановлен.

– Этот проект призван продолжить процесс деолигархизации, не допустить реванша олигархов и возвращения режима в руководство страны. Мы предлагаем отправить в отставку всех, кто был назначен на должности с 20 января 2016 года по 8 июня 2019-го, – пояснил Боля.

Речь идёт о главах Совета по ТВ и радио; Национального центра по защите персональных данных; Комиссии по ценным бумагам; Агентства по неподкупности; Национального банка (включая заместителя); Агентства по регулированию в энергетике; Совета по конкуренции; Службы по предупреждению и отмыванием денег и т.д.

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