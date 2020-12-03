ПСРМ требует тотальной люстрации! Все назначенцы Плахотнюка рискуют остаться без кресел (ВИДЕО)

ПСРМ требует тотальной люстрации! Все назначенцы Плахотнюка рискуют остаться без кресел (ВИДЕО)

Главы важнейших государственных учреждений, заполучившие свои должности во времена режима Плахотнюка, рискуют остаться без них. Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте законодательную инициативу о люстрации и очищении государства от олигархического влияния. Проект на брифинге для прессы представил депутат ПСРМ Василий Боля. 

Он напомнил, что 8 июня 2019 года парламент принял Декларацию о захваченном государстве, выразив своё отношение к тому, что происходило в 2016-2019 годах, и выступив за очищение государственных учреждений от ставленников Владимира Плахотнюка. Однако после этого данный процесс был остановлен.

– Этот проект призван продолжить процесс деолигархизации, не допустить реванша олигархов и возвращения режима в руководство страны. Мы предлагаем отправить в отставку всех, кто был назначен на должности с 20 января 2016 года по 8 июня 2019-го, – пояснил Боля. 

Речь идёт о главах Совета по ТВ и радио; Национального центра по защите персональных данных; Комиссии по ценным бумагам; Агентства по неподкупности; Национального банка (включая заместителя); Агентства по регулированию в энергетике; Совета по конкуренции; Службы по предупреждению и отмыванием денег и т.д.

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