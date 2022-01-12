ПСРМ требует срочного заседания парламента и премьера «на ковёр» с отчётом

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Партия социалистов требует немедленно созвать экстренное заседание парламента и заслушать на нём отчёт премьер-министра и министра, отвечающего за энергетику, для выработки срочных мер по поддержке населения. Кабмин обязан волевым решением заморозить рост тарифов. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

Практически двукратное увеличение тарифов на газ, готовящееся повышение цен на электроэнергию выталкивает большую часть населения страны за грань физиологического выживания. Эти тарифы несовместимы с жизнью, отмечают социалисты.

– Для сотен тысяч стариков, получающих нищенские пенсии, для молодых семей, растущих детей, для рабочих, крестьян, педагогов, работников социальной сферы, которые и до того едва сводили концы с концами. Всех этих людей подавляющее большинство жителей страны действующая власть обрекает на верную смерть. Возможно, это станет открытием для правительства, но население Молдовы состоит не из чиновников, бизнесменов, НПОшников и родственников лидеров правящей партии. Здесь вынуждены выживать люди, которые ежедневно сталкиваются с жестокими лишениями, которые регулярно недоедают, давно не приобретают себе новых вещей, не имеют возможности обеспечить себе и своим близким достойное образование и медицинское обслуживание. Большую часть доходов они тратят на еду и оплату коммунальных услуг, чтобы не замерзнуть и не лишиться крыши над головой. Новый виток цен лишит их и пропитания, и возможности оплачивать свет, газ, отопление. Нынешняя власть предоставляет им один-единственный выбор – умереть от голода или от холода. В этом и заключаются те самые «хорошие времена», которые им обещали, – говорится в декларации.

Социалисты подчёркивают: люди заслуживают от правительства большего, чем грошовые компенсации и невнятное бормотание какого-нибудь Спыну о том, что нужно потерпеть.

– Терпеть можно, когда есть какой-то запас, подушка финансовой безопасности, «небольшая» гостиница в румынских горах или счёт в оффшоре. А вот ещё одно открытие для «хороших людей» – большая часть жителей Молдовы живет одним днём, не строит планов лишь потому, что живет далеко за чертой бедности. И от причитаний представителейэтого глупого беспомощного правительства о мировом энергетическом кризисе им легче не станет. Людям уже поздно помогать. Их надо спасать! – отмечается в заявлении.

Партия социалистов осуждает отсутствие внятной реакции правительства и правящей партии, а также чёткого комплекса мер в связи с ростом тарифов на основные коммунальные услуги.



ПСРМ требует немедленно созвать экстренное заседание парламента и заслушать на нём отчёт премьер-министра и министра, отвечающего за энергетику, для выработки срочных мер по поддержке населения.

– Правительство обязано волевым решением заморозить рост тарифов. Как известно, к этой мере прибегали во время пандемии самые либеральные страны мира. Кабинет министров, президент должны вступить в прямые переговоры с производителями и поставщиками электроэнергии, чтобы добиться снижения цен. Власть обязана изыскать средства и разработать действенные механизмы компенсации финансовых потерь населения от галопирующего роста стоимости жизни, – заключают в ПСРМ.