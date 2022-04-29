ПСРМ требует созыва специального заседания парламента и принятия декларации об отказе от военной риторики в отношении РМ

С таким заявлением выступил на своей странице в социальной сети вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

– Партия социалистов Республики Молдова крайне обеспокоена недавними заявлениями о вовлечении нашей страны в вооруженный конфликт на фоне непрекращающихся провокаций в приднестровском регионе. Мы решительно осуждаем любые посылы и действия, которые могут разрушить мир в нашей стране и нанести огромный человеческий и материальный ущерб Республике Молдова.

С 24 февраля ПСРМ активно участвует в надлежащем управлении потоком беженцев из Украины, обеспечивая им проживание, заботу и пристальное внимание. Наши коллеги в руководстве районов, примары и т.д. приложили немало усилий, чтобы обеспечить приезжающих из Украины людей всем необходимым. Доброта молдаван, усилия наших граждан, нашей страны по созданию условий для беженцев показывают, что Молдова хочет мира и сопереживает людям в тех страданиях, которые они испытывают.

Призываем стороны конфликта в Украине воздержаться от объявления войны, а также от действий против нашей страны, в том числе против восточных районов Молдовы. Граждане нашей страны хотят мира и стабильности, и приднестровская проблема должна решаться исключительно путем диалога. Любое заявление, в том числе со стороны некоторых лидеров общественного мнения, о необходимости «закручивания Украиной гаек» в отношении Приднестровья должно быть осуждено государственными органами Кишинева.

Мы приветствуем состоявшуюся в четверг вечером встречу в Варнице, на которой представители Кишинева и Тирасполя обсудили ситуацию в регионе. Мы рассчитываем на то, что все участники этого диалога понимают, что размораживание вооруженного конфликта на Днестре не отвечает ничьим интересам по обоим берегам. Мы надеемся, что постоянный диалог между Кишиневом и Тирасполем будет сохранен, разум возобладает и удастся избежать возможной вооруженной эскалации.

Учитывая последние события в регионе, ПСРМ считает необходимым организовать специальное заседание парламента, на котором будет заслушано высшее руководство страны, а также руководители спецслужб по теме обеспечения национальной безопасности. Эта встреча должна завершиться принятием политической Декларации, призывающей всех международных деятелей отказаться от милитаристской риторики в отношении Республики Молдова и добиваться поддержания мира в нашей стране, – говорится в декларации.