ПСРМ требует расследования: Всё указывает на то, что СИБ и Майя Санду знали о готовящемся похищении Чауса (ВИДЕО)

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Депутаты ПСРМ считают, что Служба информации и безопасности (СИБ) и Майя Санду знали о готовящемся похищении украинского судьи Николая Чауса. Социалисты представили детали по этому поводу на брифинге для прессы.

– В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский обратился к тогдашнему премьеру Майе Санду с просьбой экстрадировать Чауса. Майя Санду тогда заявила, что сделает всё возможное, чтобы удовлетворить этот запрос. В 2021 году Санду встретилась с Зеленским за закрытыми дверьми. В конце февраля-начале марта руководство СИБ-а встретилось с представителями спецслужб Украины, а СИБ подчиняется президенту Майе Санду. 13 марта 2021 года Санду встретилась с руководством СИБ-а. 29 марта портал «RISE Moldova», финансируемый США и Соросом, публикует статью о Чаусе. Известно, что «RISE Moldova» используется спецслужбами для подготовки общественного мнения, чтобы запугать кого-то или чтобы отмыть чей-то имидж… 2 апреля посол США Хоган встречается с Майей Санду и с Ренато Усатым, а 3 апреля происходит похищение Чауса, и Усатый публикует видео с деталями. Появляются вопросы о синхронизации, которые ведут к мысли, что Майя Санду замешана в этом процессе, – заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя.

Социалист отметил и тот факт, что НПО, финансируемые США сохраняют молчание, в отличие от ситуации, когда были высланы турецкие учителя. В то же время депутат Григоре Новак заявил, что на следующем заседании парламента социалисты потребуют создания следственной комиссии.

– СИБ не мог не знать, тем более, когда речь идет о том, что на территории Молдовы появляются сотрудники спецслужб других стран. Службы интересуются, шпионят, а СИБ утверждает, что ничего не знает, – заявил Новак.

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