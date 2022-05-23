ПСРМ требует от властей отказаться от любых действий и заявлений, подрывающих конституционный статус постоянного нейтралитета Молдовы

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Партия социалистов Республики Молдова выражает серьёзную обеспокоенность в связи с заявлением министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс о необходимости поставок вооружений странами НАТО Республике Молдова, «чтобы остановить вторжение Путина». Об этом говорится в распространённом сегодня утром заявлении политформирования.

– Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что эти слова была озвучены без какого-либо публичного обсуждения с представителями высшего руководства Республики Молдова. Кроме того, даже если подобное заявление было продиктовано желанием помочь нашей стране, в действительности оно лишь усугубило ситуацию в регионе. Если же консультации между Молдовой и Великобританией и/или другими странами НАТО имели место и носили закулисный характер, за спиной народа Молдовы, Партия социалистов решительно их осуждает и требует от аппарата президента, правительства, Министерства иностранных дел и европейской интеграции, парламентского большинства немедленно дать объяснения широкой общественности, – отмечают в ПСРМ.

Партия социалистов также требует от властей прекратить любые действия и отказаться от любых заявлений, подрывающих конституционный статус постоянного нейтралитета Республики Молдова.

– Мы напоминаем и руководству Молдовы, и всем внешним партнёрам о необходимости неукоснительного соблюдения нейтралитета и невмешательства в военные конфликты. Молдова — мирная страна, мы на пределе своих возможностей оказываем широкое гуманитарное содействие беженцам из Украины, поэтому призываем всех внутри страны и за её пределами не втягивать Молдову в какие-либо авантюры, подрывающие мир и безопасность нашего государства, – заключается в заявлении ПСРМ.

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