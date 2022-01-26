ПСРМ требует от властей отказаться от действий, ведущих к подрыву суверенитета и нейтрального статуса РМ

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Партия социалистов Республики Молдова выражает серьёзную обеспокоенность в связи с игнорированием правительством нейтрального статуса нашей страны путём углубления сотрудничества с НАТО. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

В утверждённом правительством страны новом Индивидуальном плане сотрудничества с НАТО на 2022-2023 годы идёт речь о проведении «многоуровневых политических консультаций Кишинёва со странами-членами НАТО по вопросам внешней политики и безопасности». Этот же план предусматривает «укрепление демократического контроля над вооруженными силами Республики Молдова, сотрудничество в области модернизации и развития возможностей Вооруженных сил РМ, сотрудничество в борьбе с новыми угрозами безопасности: кибератаками, терроризмом, распространением оружия массового поражения». Утвердив этот документ, руководство Молдовы тем самым одобрило расширение контроля НАТО над вооружёнными силами страны и передачу Североатлантическому альянсу информации оборонного характера. Это абсолютно недопустимо для государства с нейтральным статусом, констатируют социалисты.

– Мы возражаем против того, чтобы темой обсуждения с военным блоком, в который Молдова не входит, были вопросы, касающиеся внутренней политики нашего государства. Партия социалистов выражает настороженность в связи с визитом министра иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встречами с руководством Альянса. Непонятно, с какой целью готовился данный визит главы дипломатического ведомства нейтрального государства в главный офис военного блока. Особое беспокойство вызывает тот факт, что встреча прошла за закрытыми дверями, без представителей СМИ, – обращают внимание в ПСРМ.

Социалисты также возмущены намерение провести 11 февраля совместное заседание правительств Молдовы и Румынии, где, среди прочего, будет принимать участие и министр обороны страны, входящей в НАТО.

– Это прямой путь к контролю румынских ведомств над политикой, экономикой, финансами, оборонной сферой Республики Молдова и к последующему поглощению нашей страны Румынией. Партия социалистов решительно выступает против подобных шагов Правительства Республики Молдова и требует отказаться от действий, ведущих к подрыву суверенитета и нейтрального статуса нашей страны, – заключается в заявлении.

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