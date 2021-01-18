ПСРМ требует от Санду выдвинуть кандидата в премьеры до 1 февраля (ВИДЕО)

0

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон.

– ПСРМ требует от президента Майи Санду выдвинуть кандидата в премьеры до 1 февраля – до открытия весенней сессии парламента. У вас есть две недели. Потом не говорите, что мы вас не предупреждали, – сказал он.

Додон также отметил, что завтра депутаты Партии социалистов обратятся в КС, чтобы узнать каков крайний срок, в течение которого президент обязан выдвинуть кандидата в премьеры, и каковы санкции за отказ от этого.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.