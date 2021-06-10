ПСРМ требует от правительства срочно возместить нанесённый непогодой аграриям ущерб (ВИДЕО)

ПСРМ требует от правительства срочно возместить нанесённый непогодой аграриям ущерб (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы заявил председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк. Он направил официальное обращение на имя премьер-министра с требованием выделить помощь аграриям, чей урожай пострадал от ливней и града.

⁃ Последний месяц в Молдове град, ливни, ветер. Ряд районов и домохозяйств получили ущерб, но, к сожалению, никто не реагирует. Те, кто «защищал» сельхозпроизводителей и получил политические дивиденды, сегодня молчат – молчит президентура, молчит правительство. А люди ежедневно звонят, жалуются комиссии. Почему никто не вмешивается в эту ситуацию? – возмутился Мудряк.

Депутат ПСРМ добавил, что, согласно последним данным, уничтожено более 70% сельскохозяйственных культур на площади около 2800-3000 га, однако кабинет министров и государственные учреждения бездействуют.

⁃ Возникают вопросы: какова причина отсутствия поездок в районы, какова причина отсутствия оценки ущерба, какова причина отсутствия поддержки сельхозпроизводителям? – добавил он.

Мудряк также сообщил, что в ближайшие дни проведёт встречи с представителями Противоградовой службы Министерства сельского хозяйства.

⁃ Хочу узнать, как они действовали, и что произошло. Но правительство и те, кто сегодня в президентуре, должны вмешаться, поехать в районы и поговорить с гражданами. Этот ущерб надо возместить, – подытожил он.

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