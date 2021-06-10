ПСРМ требует от правительства срочно возместить нанесённый непогодой аграриям ущерб (ВИДЕО)

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Об этом на брифинге для прессы заявил председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк. Он направил официальное обращение на имя премьер-министра с требованием выделить помощь аграриям, чей урожай пострадал от ливней и града.

⁃ Последний месяц в Молдове град, ливни, ветер. Ряд районов и домохозяйств получили ущерб, но, к сожалению, никто не реагирует. Те, кто «защищал» сельхозпроизводителей и получил политические дивиденды, сегодня молчат – молчит президентура, молчит правительство. А люди ежедневно звонят, жалуются комиссии. Почему никто не вмешивается в эту ситуацию? – возмутился Мудряк.

Депутат ПСРМ добавил, что, согласно последним данным, уничтожено более 70% сельскохозяйственных культур на площади около 2800-3000 га, однако кабинет министров и государственные учреждения бездействуют.

⁃ Возникают вопросы: какова причина отсутствия поездок в районы, какова причина отсутствия оценки ущерба, какова причина отсутствия поддержки сельхозпроизводителям? – добавил он.

Мудряк также сообщил, что в ближайшие дни проведёт встречи с представителями Противоградовой службы Министерства сельского хозяйства.

⁃ Хочу узнать, как они действовали, и что произошло. Но правительство и те, кто сегодня в президентуре, должны вмешаться, поехать в районы и поговорить с гражданами. Этот ущерб надо возместить, – подытожил он.

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