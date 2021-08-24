ПСРМ требует от правительства пересмотреть решение обязать сотрудников системы образования делать тесты на коронавирус за свой счёт

ПСРМ требует от правительства пересмотреть решение обязать сотрудников системы образования делать тесты на коронавирус за свой счёт

Партия социалистов Республики Молдова осуждает антисоциальное решение центральных властей, обязывающее всех сотрудников сферы образования каждые две недели сдавать тесты на COVID-19 за свои деньги. Об этом говорится в заявлении ПСРМ. 

– Это безответственное решение, направленное против десятков тысяч работников сферы образования, будь то учителя, педагоги, воспитатели или технический персонал. Власти, вместо того чтобы в начале нового учебного года повысить зарплаты или хотя бы предложить единовременную финансовую поддержку учителей, приняли решение, которое наносит удар как по правам сотрудников, так и по без того пустым карманам наших учителей. Обязательная проверка сотрудников сферы образования каждые 14 дней обойдется им в 1600 леев в месяц, что для многих составляет почти всю месячную зарплату. И это в условиях, когда сотрудники оплачивают из своей зарплаты еще и полис медицинского страхования, – отмечают в Партии социалистов. 

Это антинародное ошибочное решение, считают в ПСРМ, может привести к тому, что школы и детские сады в стране останутся без педагогического и технического персонала в самом начале нового учебного года. Намереваясь решить проблему, власти в силу отсутствия профессионализма в итоге оказались в одном шаге от порождения новых, более серьезных проблем.

– Всё общество видит, что те, кто умел лишь «управлять в Facebook», на деле не умеют управлять государством, ведь реальность полностью отличается от «высказывания своего мнения» в социальных сетях или телестудиях. Для управления страной нужны дальновидность, профессионализм и ответственность. На основании вышеизложенного ПСРМ требует от правительства пересмотреть это решение, обязывающее невакцинированных сотрудников сферы образования платить из своего кармана за тесты на COVID-19. Тестирование должно проводиться исключительно из государственного бюджета, – заключается в декларации. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md