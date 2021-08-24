ПСРМ требует от правительства пересмотреть решение обязать сотрудников системы образования делать тесты на коронавирус за свой счёт

0

Партия социалистов Республики Молдова осуждает антисоциальное решение центральных властей, обязывающее всех сотрудников сферы образования каждые две недели сдавать тесты на COVID-19 за свои деньги. Об этом говорится в заявлении ПСРМ.

– Это безответственное решение, направленное против десятков тысяч работников сферы образования, будь то учителя, педагоги, воспитатели или технический персонал. Власти, вместо того чтобы в начале нового учебного года повысить зарплаты или хотя бы предложить единовременную финансовую поддержку учителей, приняли решение, которое наносит удар как по правам сотрудников, так и по без того пустым карманам наших учителей. Обязательная проверка сотрудников сферы образования каждые 14 дней обойдется им в 1600 леев в месяц, что для многих составляет почти всю месячную зарплату. И это в условиях, когда сотрудники оплачивают из своей зарплаты еще и полис медицинского страхования, – отмечают в Партии социалистов.

Это антинародное ошибочное решение, считают в ПСРМ, может привести к тому, что школы и детские сады в стране останутся без педагогического и технического персонала в самом начале нового учебного года. Намереваясь решить проблему, власти в силу отсутствия профессионализма в итоге оказались в одном шаге от порождения новых, более серьезных проблем.

– Всё общество видит, что те, кто умел лишь «управлять в Facebook», на деле не умеют управлять государством, ведь реальность полностью отличается от «высказывания своего мнения» в социальных сетях или телестудиях. Для управления страной нужны дальновидность, профессионализм и ответственность. На основании вышеизложенного ПСРМ требует от правительства пересмотреть это решение, обязывающее невакцинированных сотрудников сферы образования платить из своего кармана за тесты на COVID-19. Тестирование должно проводиться исключительно из государственного бюджета, – заключается в декларации.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.